La Guardia Civil revienta una banda criminal que inundaba Ibiza de droga y detiene a 21 personas

La Guardia Civil ha desarticulado una peligrosa organización criminal que inundaba Ibiza de droga. Los arrestos han tenido lugar en la localidad ibicenca de Sant Antoni de Portmany, con la detención de 21 personas vinculadas al tráfico de drogas y a delitos contra el patrimonio. La operación, denominada ‘Deger’, se salda con una importante incautación de sustancias estupefacientes, dispositivos tecnológicos robados y una elevada suma de dinero en efectivo.

Durante los registros practicados, los agentes encontraron cocaína en roca de alta pureza, más de 5.000 dosis listas para su venta, así como otras drogas de diseño como ketamina, éxtasis, cristal, Tusi, marihuana y hachís. También se hallaron tres rocas de MDMA en forma cristalina, decenas de botellas de óxido nitroso y miles de bolsas de dosificación destinadas a la distribución callejera de estas sustancias.

Además de las drogas, se localizó un importante alijo de material robado, compuesto por aproximadamente 300 teléfonos móviles de alta gama y 30 tabletas electrónicas, cuyo valor en el mercado supera los 330.000 euros. Junto a estos dispositivos, se intervinieron ordenadores, placas base y tarjetas gráficas de alto rendimiento, todos ellos nuevos y precintados, con un valor estimado de 30.000 euros. La operación también permitió la incautación de más de 30.000 euros en efectivo, en billetes de distintas monedas extranjeras, reflejo de la actividad internacional de la organización.

La investigación comenzó tras detectarse un notable aumento en la venta de droga al menudeo en distintas zonas de ocio de Sant Antoni. A partir de ese momento, se desplegó un seguimiento exhaustivo sobre los principales sospechosos, que concluyó con la localización de todos los integrantes del grupo, incluido su cabecilla. En la fase final de la operación, se procedió a su detención y a la intervención del material ilícito.

A los arrestados se les imputan delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y delitos contra el patrimonio. La operación ha sido desarrollada por efectivos del equipo ROCA de la Guardia Civil, con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de la Fuerza Robusta desplegada en la isla de Ibiza.