Golpe al narcomenudeo en Palma: dos detenidos con 245 plantas y casi dos kilos de cogollos

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al tráfico de drogas en Palma tras desmantelar dos plantaciones ilegales de marihuana en los barrios de La Vileta y Son Gotleu. Dos hombres, uno de origen español y otro rumano, han sido detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo II de Estupefacientes, se inició al tener conocimiento de que en un domicilio de La Vileta se estaría cultivando, elaborando y preparando marihuana para su posterior venta y distribución.

Tras las correspondientes pesquisas y una vez obtenida la autorización judicial, los agentes accedieron a la vivienda el pasado martes. En el interior, se encontraron con una plantación de grandes dimensiones y todo tipo de enseres destinados al cultivo y procesamiento de la droga.

En el registro se hallaron 62 plantas sin cogollo, 38 plantas cogolladas y cerca de 400 ramas de marihuana seca. Asimismo, se intervinieron casi dos kilos de cogollos ya preparados, más de 1.400 euros en efectivo y numerosos útiles relacionados con la venta y distribución de sustancia estupefaciente.

En la zona donde se encontraba la plantación, los agentes localizaron compresores de aire y otros aparatos destinados a favorecer el crecimiento y la producción de las plantas. El detenido alegó que toda la marihuana era para autoconsumo, una versión que no convenció a los investigadores debido a la gran cantidad de droga y a los indicios evidentes de distribución.

Pocos días después, durante la mañana del viernes, los agentes llevaron a cabo una segunda intervención en una vivienda del barrio de Son Gotleu, donde se sospechaba que también existía una plantación de marihuana.

Al acceder al interior del domicilio, la Policía Nacional localizó 145 plantas de marihuana, además de una instalación eléctrica casera presuntamente ilegal utilizada para alimentar el sistema de cultivo. También se encontraron diversos cogollos listos para su distribución y material relacionado con el menudeo de droga.

Ante estos hechos, el ocupante de la vivienda fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para erradicar el tráfico de drogas en los barrios. Cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de actividades puede denunciarlas de forma anónima a través del correo [email protected], mediante la página web www.policia.es o llamando al 091.