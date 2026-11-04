Detenido un maestro en artes marciales por enviar a otro hombre a la UCI al pensar que le había fotografiado en un bar

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Villarreal (Castellón) a un joven de 29 años, maestro en artes marciales, como autor de las graves lesiones producidas a otro, de 32, la noche del sábado 31 de octubre sobre las 21:00 horas en un bar de la zona de ocio de la localidad.

La disputa se originó al entender el agresor que el agredido le había hecho una foto a él y a su pareja, cuando en realidad no había sido así. Los golpes recibidos por la víctima en el transcurso de la agresión han sido de tal gravedad que ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Castellón. Tras la detención del agresor, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del mismo.

Varios acompañantes de la víctima, según el relato de la Policía Nacional, participaron en la disputa, que se produjo ante la presencia de varios testigos que se hallaban en la zona de tascas y bares de la localidad, dado que se trataba de la noche de un sábado.

La investigación policial y las declaraciones efectuadas por los testigos que presenciaron los hechos aquella fatídica noche del pasado 31 de octubre de este año 2026 han permitido identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos.

Se trata de un hombre con una alta experiencia en artes marciales. El detenido es a su vez instructor y maestro de K1, un deporte del estilo del kickboxing y también de kickboxing, motivo que explica la enorme gravedad que revestían los golpes recibidos en la cabeza por la víctima de la agresión.

Se da la circunstancia, tal que publicó OKDIARIO el pasado 29 de junio, que en Palma de Mallorca, un corpulento luchador dejó heridos a cuatro policías durante su detención. Se trataba, también, de otro experto en artes marciales.