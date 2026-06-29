Ingresa en prisión el atracador de una panadería de Palma que hirió a cuatro policías: es un experto luchador de artes marciales

El atracador de una panadería de Palma que hace unos días ingresó en prisión provisional por orden judicial tras herir a cuatro agentes de la Policía Nacional durante su detención es un experto luchador de artes marciales, según ha podido saber este diario.

El detenido, de gran corpulencia física y una importante musculatura, ofreció una resistencia extrema cuando los agentes consiguieron acceder a la vivienda en la que se había atrincherado tras el intento de atraco. Según informó la Policía Nacional, el sospechoso empuñaba un cuchillo de cocina y mantuvo una actitud muy agresiva, desobedeciendo en todo momento las órdenes de los agentes para que depusiera su actitud.

La intervención, que se prolongó durante más de cuatro horas, obligó a desplegar un amplio dispositivo integrado por efectivos del Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), las Unidades de Intervención Policial (UIP) y patrullas de la Policía Local de Palma. Durante el violento forcejeo necesario para reducir al sospechoso, cuatro policías nacionales resultaron heridos de carácter leve.

Tras recibir asistencia médica, el arrestado fue puesto a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Palma decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, donde permanece mientras continúa la investigación.

El hombre está siendo investigado por un presunto delito de tentativa de robo con violencia e intimidación, además de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Los investigadores continúan con las diligencias para localizar el arma de fuego que, presuntamente, utilizó durante el intento de atraco y que todavía no ha sido recuperada. Durante el registro únicamente fue intervenido el cuchillo con el que amenazó a los policías.

Según fuentes próximas a su entorno, el ahora encarcelado cuenta con amplios conocimientos de artes marciales, circunstancia que explicaría, junto con su gran envergadura física, la enorme resistencia que opuso durante su arresto. Las mismas fuentes señalan además que mostraba simpatía por postulados neonazis, aunque este extremo no forma parte de la investigación judicial ni policial.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo los hechos y determinar el paradero del arma de fuego supuestamente utilizada durante el asalto frustrado.