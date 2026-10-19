Ferrer ya tiene sucesor: Marc López es nuevo capitán de España en la Copa Davis

España ya tiene líder a partir de 2027. Tras la renuncia de David Ferrer, tal y como contó OKDIARIO el pasado jueves, será Marc López quien tome el testigo como capitán del equipo español de Copa Davis. Se trata de una sucesión natural, algo así como hereditario, pues Marc López es actual segundo entrenador de Ferrer. Su andadura comenzará a partir de 2027 y se extenderá hasta 2029.

Marc López, campeón olímpico, seguirá ejerciendo las funciones de asistente técnico de David Ferrer en la final de Copa Davis que se disputará del 24 al 29 de noviembre en la ciudad de Bolonia, puesto que ocupa desde el clasificatorio de 2025 que enfrentó a España contra Dinamarca en Marbella. Marc López se retiró del tenis profesional en mayo de 2022 como uno de los mejores doblistas españoles de siempre.

Conquistó Roland Garros en 2016 junto a Feliciano López; las ATP Finals de 2012 con Marcel Granollers y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 haciendo pareja con Rafa Nadal, además de alcanzar la final de la Copa Davis en 2012. Tras colgar la raqueta, se sumó al cuerpo técnico de Nadal. En la actualidad, ejerce como entrenador de la tenista italiana Jasmine Paolini, habiendo trabajado previamente con la checa Marie Bouzkova.

Este lunes 26, David Ferrer anunciará en Madrid a los tenistas seleccionados para la final de la Davis. Se intuye que la lista estará liderada por Carlos Alcaraz y acompañada por Rafa Jódar, que también asumirá los partidos individuales, mientras que el tándem Marcel Granollers y Pedro Martínez se encargará del dobles.

La quinta plaza permanece abierta y no se confirmará hasta la conclusión del Masters 1.000 de París. Las opciones pasan por Jaume Munar, Dani Mérida y un Alejandro Davidovich que toma fuerza tras coronarse en el Masters 1.000 de Shanghái, a pesar de no haber figurado en las convocatorias recientes.