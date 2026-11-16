El Gobierno subirá el salario mínimo este martes un 5,3% sin tener todos los datos de la inflación y a días del 29N

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha anunciado que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la subida de un 5,3% del salario mínimo, hasta 18.004 euros anuales. El Gobierno aprobará esta subida sin tener todos los datos de la inflación, sin acuerdo con los sindicatos ni los empresarios y a días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El periodo de audiencia pública para proponer cambios finaliza esta noche a las 23 horas, por lo que tampoco tendrá en cuenta las posibles propuestas de los interesados.

Según ha anunciado Yolanda Díaz en declaraciones a La Sexta, el Consejo de Ministros del martes va a aprobar esta subida que irá acompañada de medidas fiscales para que no tribute la nueva cuantía.

Yolanda Díaz no va a esperar a nadie este año para subir el salario mínimo por la cercanía de las elecciones. Sólo dio unas semanas al comité de expertos para elaborar su propuesta, sólo ha mantenido una reunión con los agentes sociales en donde no aclaró su propuesta, y no va a analizar las propuestas que hayan podido hacer los interesados en audiencia pública puesto que el plazo acaba esta noche a las 23 horas.

Tampoco habrá este año por las prisas por la campaña electoral acuerdo con los sindicatos, que han propuesto que el salario mínimo subiera un 7% el año próximo.

En años anteriores, el Gobierno ha esperado al mes de febrero para aprobarlo, de manera retroactiva desde el 1 de enero. Eso le permitió alcanzar un acuerdo con los sindicatos, aunque no con la patronal que se ha desmarcado de esta negociación.

La CEOE criticó al Gobierno por querer aprobar la subida del salario mínimo de noche -comunicó su propuesta la noche del 5 de noviembre-, sin negociar con los agentes sociales y sin tener todos los datos, puesto que la inflación media se conocerá a mediados de diciembre.

El salario mínimo quedará en 18.004 euros anuales y en 1.500 euros en 12 pagas, lo que supone una subida de en torno a 65 euros mensuales para quienes cobren este sueldo.

Se calcula que hay entre dos y 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo, potenciales votantes de los partidos del Gobierno y la razón por la que Yolanda Díaz ha roto todos los plazos este año. El Gobierno no necesita ni el pacto con los agentes sociales ni la convalidación en el Congreso para sacar adelante la subida del salario mínimo.