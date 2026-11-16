Más de 400 establecimientos participan en la segunda edición de la Gran Tómbola del Comercio de Mallorca

Más de 400 comercios de Mallorca participan en la segunda edición de La Gran Tómbola del Comercio de Mallorca, una campaña organizada por PIMECO con el respaldo del Consell de Mallorca que comienza este lunes y se prolongará hasta el 20 de diciembre. La iniciativa busca incentivar las compras navideñas en el comercio de proximidad y generar nuevas visitas a los establecimientos de los pueblos y barrios de la isla.

Las compras de 30 euros o más en los comercios participantes permiten optar a vales de compra de 30, 60 o 90 euros, artículos, servicios y descuentos del 50% o más. Además, la campaña incluye premios especiales como un lingote de oro, una noche de hotel y cenas o comidas en restaurantes.

La presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, han presentado la iniciativa en la calle Sindicato de Palma.

Durante el acto, Carolina Domingo ha invitado a la ciudadanía a participar y a apostar por el comercio de proximidad en sus compras. También ha agradecido el respaldo del Consell de Mallorca y la implicación de los comerciantes que hacen posible la campaña.

Asimismo, ha destacado la aportación de los comerciantes a la economía y a la actividad de los municipios. «Detrás de cada comercio de nuestra isla hay personas. Personas que cada día sostienen la actividad económica de nuestros pueblos y barrios, mantienen un trato cercano con sus clientes y contribuyen a dar vida a nuestras calles», ha afirmado.

La presidenta de PIMECO ha explicado que uno de los objetivos de la campaña es que las compras «generen nuevas visitas a otros establecimientos, ya que los premios se recogen o canjean en un comercio distinto de aquel en el que se obtuvo el rasca». Esta mecánica busca que el consumo y las oportunidades de venta permanezcan en el comercio local. «Además, contribuimos a dar salida a productos ya existentes y a que los ciudadanos descubran nuevos establecimientos de Mallorca», ha añadido.

Por su parte, la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha remarcado que apoyar al pequeño comercio es contribuir a reforzar la economía local y ayudar a sustentar a las familias que están detrás de cada uno de estos establecimientos”.

Un rasca por cada compra de 30 euros o más

Por cada compra igual o superior a 30 euros, el cliente recibirá un boleto rasca con un código único que deberá introducir en lagrantombola.com. La plataforma le comunicará al instante si ha obtenido premio, sin necesidad de esperar a un sorteo posterior.

Quienes resulten premiados recibirán un correo electrónico acreditativo con las indicaciones y los establecimientos donde podrán recoger o canjear su premio. El canje se realizará siempre en un comercio distinto de aquel en el que se efectuó la compra.

Para recoger el premio será necesario presentar el correo electrónico, el rasca original y el tique de compra. El plazo finalizará el lunes 21 de diciembre, incluido, dentro del horario comercial del establecimiento elegido.

La Gran Tómbola del Comercio de Mallorca cuenta con el patrocinio de Blau Hotels & Resorts, Compro Oro Plaza Progreso, Mama Muu, el restaurante Diecisiete Grados, Cuevas de Gènova, Chucca X, el centro de belleza y bienestar Carolina Chan, Ferrocarril de Sóller y Barcos Azules. La información sobre la iniciativa, los establecimientos participantes y las bases pueden consultarse en lagrantombola.com.