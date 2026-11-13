El Govern de Prohens rearma al Consell de Mallorca con nuevas herramientas para rastrear la oferta turística ilegal

El Consell de Govern ha validado la actualización del proyecto ITS2024-2025–036 Lucha contra la oferta turística ilegal, mejora de la imagen, la calidad y la ordenación, dotado con 4.192.508,99 euros procedentes del Fondo para favorecer el turismo sostenible (ITS), concedido al Consell de Mallorca.

​Esta modificación técnica, avalada por la AETIB, no altera el objeto ni el importe del proyecto original, sino que responde a las necesidades detectadas durante su ejecución para reforzar la eficiencia y la seguridad jurídica en la persecución del alquiler turístico ilegal.

​En concreto, el ajuste de los fondos permitirá destinar recursos a las siguientes actuaciones: ​refuerzo de recursos humanos; contratación de personal instructor, jurídico y administrativo para agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores derivados del incremento de las inspecciones; herramientas tecnológicas de detección: adquisición de software para rastrear anuncios ilegales en plataformas digitales y optimizar el trabajo de los servicios de inspección; identificación de titulares y notificaciones: desarrollo tecnológico vinculado al convenio con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) para cruzar datos de propietarios y mejorar la eficacia de las notificaciones; y actualización del censo turístico: mejora de las herramientas informáticas del censo de la oferta reglada para disponer de información fiable y actualizada.

Precisamente, el Ministerio de Consumo y Agenda 2030 ha pedido este viernes que se retiren 14.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, de los cuales más de 6.500 ya han sido bloqueados, con un total de 4.500 solo en Madrid.

Así lo ha anunciado este viernes su ministro, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios, lamentando, aun así, que las grandes plataformas siguen compartiendo estos anuncios en el extranjero, pudiendo reservarse.

En su intervención, también se ha dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para pedirle que «cierre los pisos turísticos ilegales». «¿No dice el Partido Popular todo el rato que el problema de vivienda es de oferta? Pues le acabo de encontrar 4.500 pisos en el centro de Madrid para que baje los precios de los alquileres», ha señalado.

Para ello, el ministro de Consumo le ha exigido que «cumpla con su trabajo» y que «deje de servir los intereses de multinacionales extranjeras que hacen negocio con los pisos turísticos ilegales».