El gobierno de PP y Vox en Mallorca sanciona con 22 millones de euros el alquiler vacacional ilegal en tres años: «Tolerancia cero», afirma el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard que destaca algunas de las medidas puestas en acción tras entrar en vigor la nueva normativa turística (Decreto Ley 4/2025, de 11 de abril, contra la oferta ilegal) que disparaba las multas en este ámbito desde 40.000 hasta los 400.000 euros, y que hasta la pasada legislatura, se imponían en la horquilla más baja.

Los resultados frente a la indulgencia del anterior gobierno de socialistas, separatistas de Més y Podemos, están ahí. Desde agosto del 2024 hasta el mes de septiembre del 2026 se han retirado 9.472 anuncios ilegales verificados en Mallorca.

Según datos oficiales de la empresa Tecnológica Talk and Code, encargada del seguimiento, control y cumplimiento normativo de los alquileres de corta duración, de enero a septiembre de 2026 en Mallorca se han retirado un total de 1.472 anuncios ilegales, lo que supone que 7.881 plazas ilegales ya no se anuncian en las plataformas de alquiler turístico.

De enero a octubre de 2026, el Consell de Mallorca ha iniciado 198 expedientes sancionadores, con multas que llegan a los 5’9 millones de euros.

Respecto al nuevo protocolo DIA (declaración de ilegalidad de la actividad) –iniciados en enero de 2026–, se han abierto 76 protocolos DIA, 69 de los cuales han finalizado con orden de cese inmediato de la actividad ilegal.

Desde el inicio de legislatura se ha intensificado la actividad sancionadora: el 2024 se iniciaron 218 expedientes con una propuesta de sanción de 5,2 millones de euros; el 2025, 187 por más de 11,3 millones de euros y el 2026, 274, entre expedientes iniciados y protocolos DIA.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en su intervención en la World Travel Market (WTM) 2026 de Londres ha anunciado también que «en esta legislatura, “hemos intensificado como nunca la lucha contra la oferta ilegal, porque las reglas del juego tienen que ser exactamente las mismas para todo el mundo. Tolerancia cero contra la oferta ilegal. No es una declaración de intenciones, son hechos: se han retirado más de 9.400 anuncios ilegales de las principales plataformas de alquiler turístico internacional”.

En palabras del conseller de Turismo, Guillem Ginard, “nuestra prioridad es muy clara: que la oferta turística ilegal desaparezca y deje de estar a disposición del mercado. No podemos permitir que una actividad que no cumple la ley continúe anunciándose, comercializándose y compitiendo en igualdad de condiciones con quienes sí cumple todas las exigencias. En el Consell de Mallorca estamos convencidos que defender la legalidad significa proteger a los residentes y garantizar una competencia justa”.

Ginard también ha destacado en su intervención que «la lucha contra la oferta ilegal no es solo una cuestión sancionadora, es una política necesaria para garantizar la legalidad, proteger la convivencia y dar credibilidad al cambio de modelo turístico».