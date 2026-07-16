La eólica redujo un 18% el precio de la luz en España y logró un ahorro de 3.904 millones en 2025

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado el Anuario Eólico 2026, la radiografía de referencia del sector eólico español. El documento retrata a la eólica como uno de los grandes motores económicos e industriales del país, consolidando su liderazgo dentro del sistema eléctrico.

El informe destaca que la energía eólica es la primera tecnología del sistema eléctrico español, con más de 37.000 empleos y una cadena de valor completa. Es, además, la tecnología renovable que más valor añadido aporta al inversor y al conjunto del sistema.

Sin embargo, el Anuario advierte de que el ritmo de nuevas instalaciones sigue siendo insuficiente para cumplir los objetivos de la transición energética. El sector reclama acelerar la tramitación de proyectos, la repotenciación de parques y el desarrollo de redes y almacenamiento.

Tercera potencia europea

España cuenta con 32,9 GW eólicos instalados, lo que la consolida como la tercera potencia eólica europea por capacidad acumulada, con un 11,04% del total. Solo Alemania la supera, mientras el Reino Unido se mantiene muy cerca en la clasificación.

En 2025 se instalaron 1.420 MW eólicos en territorio nacional, una cifra que el sector considera insuficiente. La AEE insiste en la necesidad de incrementar el ritmo anual para responder al crecimiento previsto de la demanda eléctrica en los próximos años.

La energía eólica volvió a situarse en 2025 como la primera fuente de generación del sistema eléctrico peninsular, con una cobertura de la demanda del 21,8% y una representación del 24% en el conjunto del mix energético español.

Cinco comunidades concentran el liderazgo

El liderazgo territorial se concentra en cinco comunidades autónomas. Castilla y León encabeza la potencia total instalada con 7.640 MW, seguida de Aragón (6.106 MW), Castilla-La Mancha (4.928 MW), Galicia (3.874 MW) y Andalucía (3.680 MW).

Los 1.420,88 MW nuevos instalados en 2025 muestran además una fuerte concentración geográfica: Aragón y Castilla y León reunieron más del 82% de toda la nueva capacidad eólica instalada en España durante el año pasado.

En términos de producción, la energía eólica generó 59.378 GWh en 2025, situándose como uno de los pilares fundamentales de la generación renovable española. Castilla y León lidera también la producción, seguida de Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía.

Siemens Gamesa lidera la fabricación

El Anuario recoge además el ranking de fabricantes y promotores eólicos en España. Siemens Gamesa, GE Vernova, Vestas, Nordex-Acciona Wind Power y Enercon encabezan la clasificación por potencia total instalada en el país.

En 2025, los fabricantes con mayor instalación eólica fueron Siemens Gamesa, Nordex-Acciona y GE Vernova. De los 1.530 MW de nueva potencia instalada por los fabricantes, 110 MW correspondieron a proyectos de repotenciación.

Entre las promotoras, las empresas con mayor instalación eólica en España son Iberdrola, Acciona Energía, Endesa-Enel Green Power, Naturgy y EDPR, que concentran buena parte del desarrollo de nuevos parques en el territorio nacional.

Más de 37.000 empleos

España dispone de 22.433 aerogeneradores, distribuidos en 1.454 parques eólicos ubicados en 860 municipios, además de 274 centros de fabricación presentes en 16 de las 17 comunidades autónomas del país.

El país cuenta con el 100% de la cadena de suministro y es líder en fabricación de aerogeneradores. España es además el 4º mayor exportador mundial, con 1.953,2 millones de euros, por detrás de China, Dinamarca y Alemania y por delante de Estados Unidos.

El sector emplea a más de 37.000 profesionales, un incremento del 4,7% anual. El empleo está concentrado en seis comunidades autónomas, que suponen conjuntamente el 71,5% del total nacional del sector eólico.

Galicia, a la cabeza del empleo

Galicia es la comunidad con mayor empleo eólico, con 3.692 profesionales, el 17,9% del total nacional. Le siguen el País Vasco, con 3.367 empleos (16,3%), y Andalucía, con 2.303 profesionales (11,2%).

Completan la clasificación Castilla y León, con 1.960 empleos (9,5%), Aragón, con 1.734 (8,4%), y Navarra, con 1.712 puestos de trabajo, un 8,3% del total del empleo eólico español. El Anuario subraya también la contribución de la eólica a la competitividad de la economía española, al reducir el precio de mercado de la electricidad y estabilizar el sistema eléctrico nacional.

Un ahorro de 3.904 millones

En 2025, el efecto reductor de la eólica sobre el precio de mercado se situó en 14 euros por MWh, lo que ha permitido disminuir el precio medio de la electricidad en un 18% respecto al escenario sin esta tecnología.

La generación eólica aportada durante el año supuso un ahorro estimado de 3.904 millones de euros en el valor económico de la energía casada en el mercado mayorista, según los cálculos recogidos en el informe.

Además de reducir el precio del mercado mayorista, la eólica participa activamente en los servicios de ajuste y en la operación del sistema, contribuyendo a su estabilidad, su flexibilidad y su seguridad.

Sin canibalización

El Anuario destaca que la eólica es la tecnología más atractiva desde el punto de vista comercial y financiero, pese a que el curtailment eólico alcanzó en 2025 el 1% del Programa Base de Funcionamiento de la tecnología.

El perfil de generación eólico es sólido y no se ve afectado por la canibalización. El valor medio capturado se ha mantenido estable en la última década en torno al 90% del precio medio de mercado.

En 2025, la eólica capturó un valor medio de 62,90 euros por MWh, frente a un precio medio de mercado de 65,29 euros por MWh, una diferencia que confirma la estabilidad de esta tecnología.

Los grandes retos pendientes

El Anuario Eólico 2026 identifica los grandes desafíos que marcarán el futuro del sector: agilizar nuevos proyectos con mayor seguridad jurídica, reforzar redes y almacenamiento, avanzar en electrificación, acelerar la repotenciación, desarrollar la eólica marina y reforzar la aceptación social.

En materia de tramitación, a cierre de 2025 la capacidad instalada se sitúa en 32,9 GW. Esto exige alcanzar un ritmo de 5,8 GW anuales para cumplir con el PNIEC, muy superior al 1,4 GW registrado el último ejercicio.

La cartera de proyectos en tramitación asciende a 32,5 GW repartidos por los distintos hitos administrativos. En Galicia, por ejemplo, hay 3,4 GW con Autorización Administrativa de Construcción paralizados en su mayoría por procesos judiciales.

La repotenciación, motor de futuro

En España, 9,77 GW superan los 20 años de antigüedad, lo que confirma la necesidad de modernizar el parque eólico y aumentar la producción aprovechando los mejores emplazamientos disponibles en el territorio.

En 2025, la repotenciación de siete parques eólicos redujo de 147 a 20 el número de aerogeneradores instalados. Actualmente, hay 46 proyectos de repotenciación en desarrollo, que modernizarán 1.132 MW eólicos en los próximos años.

El sector cuenta con la tecnología, la industria y el conocimiento necesarios para seguir impulsando la transición energética en España y en Europa. Su futuro dependerá de un marco estable que favorezca la inversión, la innovación y el despliegue de nuevos proyectos.