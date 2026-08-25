Más que agua: nueve plantas solares permiten rozar la autosuficiencia energética a Canal de Isabel II

Cada gota de agua que llega a los hogares de la Comunidad de Madrid depende cada vez menos de la red eléctrica. Canal de Isabel II ha sumado nueve nuevas plantas fotovoltaicas desde 2025 y ha logrado elevar su autosuficiencia energética hasta el 86%.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, la empresa pública cuenta ya con 43 instalaciones solares que generan una potencia conjunta cercana a los 21 megavatios. La cifra confirma el ritmo de crecimiento del Plan Solar de la compañía.

Las nueve plantas incorporadas se han puesto en marcha a lo largo de 2025 y del primer semestre de 2026. Forman parte de una estrategia que combina generación propia y reducción de la dependencia energética exterior.

Casi 4 MW en año y medio

Entre las nuevas infraestructuras destacan el depósito-elevadora de Soto del Real, el depósito de Miraflores de la Sierra y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Reguera, en Móstoles.

Estas instalaciones todavía están terminando de acondicionarse y entrarán en pleno funcionamiento en las próximas semanas. Aun así, ya aportan una potencia conjunta cercana a los 4 MW al sistema.

El Plan Solar forma parte de la línea 4 del Plan Estratégico 2025-2030 de Canal, dedicada a la transición energética. Con él, la compañía busca reducir su huella de carbono y su dependencia de la red.

El horizonte del 100% en 2030

El objetivo final es alcanzar en 2030 el 100% de autosuficiencia energética. Canal aspira a convertirse en la primera compañía europea del sector del agua en generar tanta electricidad como la que consume.

La mayor parte de la energía producida se consume directamente en los centros donde se genera, lo que reduce la demanda procedente de la red eléctrica. En algunos emplazamientos, además, se generan excedentes que se vierten al sistema.

Varias de las nuevas instalaciones se integran con tecnologías de generación ya presentes en Canal, como la hidráulica, la minihidráulica o el aprovechamiento energético del biogás procedente de la depuración.

Sol, agua y biogás en un mismo sistema

La compañía aplica además tecnologías de vanguardia orientadas a mejorar la eficiencia operativa de sus infraestructuras. El propósito es reducir emisiones y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible.

La neutralidad energética refuerza también la autonomía de las infraestructuras hidráulicas de la región. Canal queda así menos expuesto a la volatilidad de los mercados y mejor preparado ante el crecimiento futuro de la demanda.

Canal puso en marcha su primera planta fotovoltaica en 2021. Para 2027 prevé tener operativas unas 63 instalaciones, con una potencia cercana a los 43 MW, fruto de una inversión superior a los 50 millones de euros financiada en parte con fondos europeos REACT-EU y FEDER.