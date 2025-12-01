Hallan el cadáver de un hombre tras el incendio de una vivienda en pleno centro de Valencia

Un varón de 75 años de edad, ha sido encontrado cadáver en el interior de una vivienda que ha sufrido un incendio, este lunes, en pleno centro de la ciudad de Valencia. La vivienda está ubicada en el distrito denominado de Ciutat Vella (Ciudad Vieja). En pleno centro de la que es la tercera ciudad de España. El cadáver ha sido localizado por los efectivos que estaban llevando a cabo la extinción de las llamas que asolaban la citada vivienda. La alarma se ha producido en torno a las 15:15 horas de este lunes, cuando ha tenido lugar una explosión a la que ha seguido el incendio. El fuego ha generado también una enorme cantidad de humo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cinco dotaciones completas de bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Así, como una ambulancia. La extinción ha resultado rápida, porque el fuego estaba concentrado en una parte concreta de la casa. Tras el hallazgo del cuerpo, la Policía ha activado el protocolo de movilización de agentes de homicidios y de la Policía Científica.

Se da la circunstancia de que este 24 de noviembre, otro hombre, en este caso de 96 años murió en la localidad madrileña de Las Rozas tras un incendio en su chalet. El suceso obligó a los Servicios de Emergencia a atender a nueve personas por inhalación de humo, entre ellas una mujer de 50 años que se encargaba de cuidar a la víctima, y que fue trasladada al Hospital Puerta del Hierro con síntomas de intoxicación leve.

En febrero de este 2025, un varón y una mujer, de 83 y 76 años de edad, fallecieron en un incendio declarado en una vivienda de la Plaza Horticultor Corset, en la ciudad de Valencia, a las 23,30 horas de la noche. Los fallecidos, cuya muerte se produjo por inhalación de humo, según fuentes municipales, fueron las dos únicas personas víctimas del incendio.