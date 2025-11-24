Muere un hombre de 96 años en un incendio en un chalet en Las Rozas (Madrid)

Un hombre de 96 años ha muerto en la madrugada de este lunes en la localidad madrileña de Las Rozas tras un incendio en su chalet. El suceso ha obligado a los Servicios de Emergencia a atender a nueve personas por inhalación de humo, entre ellas una mujer de 50 años que se encargaba de cuidar a la víctima, y que ha sido trasladada al Hospital Puerta del Hierro con síntomas de intoxicación leve.

El suceso se ha producido poco antes de las 04:00 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido una llamada alertando del fuego en una vivienda unifamiliar situada en la calle Comunidad de Castilla y León.

Inmediatamente, el 112 ha derivado el aviso al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que ha desplazado hasta el lugar a cinco dotaciones, además de al Summa 112 y al Samu Protección Civil de Las Rozas.

Una vez allí, los Bomberos comprobaron que el fuego estaba localizado en una de las habitaciones de la vivienda, más concretamente en el dormitorio donde se encontraba la víctima. Los Bomberos consiguieron extinguir con rapidez el incendio, mientras que el resto del chalet, que tiene varias plantas, estaba afectado por el humo. Tras sofocar las llamas, el Summa 112 ha confirmado el fallecimiento del hombre de 96 años y también han atendido a nueve personas más por intoxicaciones leves por inhalación de humo.

Los Bomberos han revisado también los chalets de al lado, asegurando que no han sido afectados ni por el calor ni por el humo. Por su parte, la Guardia Civil se ha puesto al mando de la investigación para «esclarecer lo ocurrido», según ha informado 112 Comunidad de Madrid.