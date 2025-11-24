Cortes de luz en Madrid del 24 al 28 de noviembre: horarios y calles afectadas

Arranca una nueva semana, y en el caso de la Comunidad de Madrid, de nuevo se van a producir varios cortes de luz tanto en la capital como en las zonas y municipios colindantes. Cortes de electricidad que han sido programados y de los que Iberdrola ya ha dado todos los detalles. De este modo ya sabemos cuáles van a ser las zonas y calles que van a sufrir cortes de luz y también los horarios previstos. Toma nota si vives en Madrid porque es posible que te veas afectado.

De todos modos no hay que preocuparse. Como decimos, se trata en todos los casos de interrupciones temporales que i-DE, la distribuidora de Iberdrola, llevará a cabo para realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red. Aunque la mayoría de los cortes de luz que se han anunciad, duran menos de dos horas, algunos afectan a franjas claves de la mañana y primeras horas del día, por lo que conviene consultarlos con detalle para evitar imprevistos y que nuestro arranque del día, con duchas, desayunos y el hecho de ir a trabajar o llevar los niños al colegio, no se vea afectado. En concreto, todos los cortes de luz, se han previsto entre hoy lunes y hasta el viernes 28 de noviembre.y afectan tanto a municipios pequeños como Algete o Colmenar del Arroyo, como a grandes localidades del sur y del corredor del Henares: Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz o Alcalá de Henares.

También se han previsto varias interrupciones puntuales en diferentes barrios de Madrid capital, especialmente en horarios muy temprano. Y según detalla el documento oficial que Iberdrola tiene disponible en su página web, estas interrupciones pueden finalizar antes del tiempo previsto si los trabajos concluyen con antelación, por lo que i-DE recomienda no manipular instalaciones eléctricas durante ese periodo para evitar accidentes. A continuación, repasamos los horarios concretos y las calles afectadas durante estos cinco días.

Horario de los cortes de luz

Según ha informado Iberdrola, estos son los horarios de los cortes de luz en Madrid esta semana. Como vas a poder comprobar, todos ellos se concentran en las primeras horas de la mañana aunque también es cierto que algunos municipios alargarán los cortes hasta las 12 del mediodía e incluso hasta por la tarde.

Lunes 24 de noviembre

Algete: 08:45–09:15 y 18:00–18:30

08:45–09:15 y 18:00–18:30 Cenicientos: 10:00–12:00

10:00–12:00 Cercedilla: 08:00–08:30 y 17:00–17:30

08:00–08:30 y 17:00–17:30 Madrid capital: 06:00–08:30 y 08:30–10:30

06:00–08:30 y 08:30–10:30 Meco: 09:15–10:00 y 10:00–10:45

09:15–10:00 y 10:00–10:45 San Sebastián de los Reyes: 08:45–09:15 y 18:00–18:30

08:45–09:15 y 18:00–18:30 Nieves (Móstoles): 09:00–11:00

Martes 25 de noviembre

Fuenlabrada: cortes entre 08:30 y 14:00

cortes entre 08:30 y 14:00 Getafe: 12:00–14:00

12:00–14:00 Leganés: 00:00–04:00

00:00–04:00 Madrid capital: 00:05–03:30, 08:00–08:30, 08:30–09:30, 09:45–10:45 y 16:30–17:00

00:05–03:30, 08:00–08:30, 08:30–09:30, 09:45–10:45 y 16:30–17:00 Manzanares el Real: 08:30–11:00 y 11:00–13:30

08:30–11:00 y 11:00–13:30 Meco: 09:30–10:15 y 10:15–11:00

09:30–10:15 y 10:15–11:00 Moraleja de Enmedio: 08:30–12:30

08:30–12:30 Pinto: 08:30–09:30 y 09:45–10:45

08:30–09:30 y 09:45–10:45 Torrejón de Ardoz: 10:30–11:30

10:30–11:30 Villa del Prado: 09:00–13:00

Miércoles 26 de noviembre

Algete: 11:30–12:00

11:30–12:00 Colmenar del Arroyo: 08:30–09:00 y 16:30–17:00

08:30–09:00 y 16:30–17:00 El Cuadrón / Garganta de los Montes: 09:00–12:00

09:00–12:00 Fuenlabrada: 08:00–08:30 y 15:30–16:00

08:00–08:30 y 15:30–16:00 Getafe: 08:30–09:00, 17:00–18:00 y 17:30–18:00

08:30–09:00, 17:00–18:00 y 17:30–18:00 Leganés: cortes entre 01:00 y 13:00

cortes entre 01:00 y 13:00 Madrid capital: 00:20–00:35, 05:00–05:15, 08:30–10:00, 10:00–11:30

00:20–00:35, 05:00–05:15, 08:30–10:00, 10:00–11:30 Meco: 09:30–10:15 y 10:15–11:00

09:30–10:15 y 10:15–11:00 San Lorenzo de El Escorial: 09:00–12:00

09:00–12:00 San Sebastián de los Reyes: 11:30–12:00

11:30–12:00 Torrejón de Ardoz: 09:00–11:00 y 12:00–14:00

09:00–11:00 y 12:00–14:00 Villanueva de la Cañada: 09:00–11:00

Jueves 27 de noviembre

Alcorcón: 08:00–08:30 y 14:30–15:00

08:00–08:30 y 14:30–15:00 Casarrubuelos: 09:30–12:30

09:30–12:30 Fuenlabrada: 08:30–10:00 y 12:00–14:00

08:30–10:00 y 12:00–14:00 Guadarrama: 09:00–10:00

09:00–10:00 Leganés: 01:00–02:00 y 02:15–03:15

01:00–02:00 y 02:15–03:15 Pozuelo de Alarcón: 09:00–11:00

09:00–11:00 Robledo de Chavela: 08:30–09:00 y 15:00–15:30

08:30–09:00 y 15:00–15:30 San Sebastián de los Reyes: 08:45–09:15 y 18:00–18:30

08:45–09:15 y 18:00–18:30 Torrejón de Ardoz: 09:00–11:00 y 12:00–14:00

Viernes 28 de noviembre

Colmenar del Arroyo: 08:30–10:30

08:30–10:30 Colmenar Viejo: 00:10–02:10

00:10–02:10 Fuenlabrada: 14:00–15:00

14:00–15:00 Getafe: 00:15–03:15 y 03:30–06:30

00:15–03:15 y 03:30–06:30 Leganés: 08:30–09:30 y 11:00–13:00

08:30–09:30 y 11:00–13:00 Madrid capital: 06:00–08:00

06:00–08:00 Móstoles: 09:00–09:15

09:00–09:15 Navalafuente: 13:15–14:15

13:15–14:15 Robledo de Chavela: 08:30–10:30

Calles y municipios afectados

Una vez ya sabemos los horarios de cómo van a ser los cortes de luz en Madrid esta semana, es importante señalar que no se trata de todo el municipio o de toda la ciudad, sino de cortes en calles muy concretas, pero sí, son muchas así que es importante saber cuáles son. En Madrid capital, las interrupciones alcanzan zonas de Amadeo Gómez, varias calles del conjunto de Islas (Isla Barber, Isla de Yeso, Isla Galápagos, Isla Zanzíbar), así como tramos de Real de Pinto, Doctor Criado, Capuchinos, San Marcos, varias vías del entorno de Usera y áreas como Fermín Caballero, Isla Arosa o Islas Cíes.

En municipios como Fuenlabrada, los cortes alcanzan calles como Ángeles, Abeto, Suiza, Galicia, Alemania, Francia, Holanda y la avenida de la Encina. En Getafe afectan a zonas de Francisco Largo Caballero, Prado Acedinos, Carrapozuela, Cementerio Nuevo, avenida de la Paz o Almudena Grandes. Leganés presenta interrupciones en tramos de la avenida de Fuenlabrada, avenida de la Universidad, calle Madrid, Nápoles, Recomba o áreas del entorno de Arroyo Culebro. En Torrejón de Ardoz se verán afectados puntos de Maestro Guerrero, Maestro Guridi, Maestro Luna, Cañada, Plata, Callejón Silicio o Pozo de las Nieves.

Además, habrá zonas afectadas en Alcorcón, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Cenicientos, Cercedilla, Colmenar Viejo, Colmenar del Arroyo, Navalafuente, Manzanares el Real, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Meco, Robledo de Chavela y Villa del Prado.

Ahora ya tienes claro qué horarios y calles van a verse afectados por estos cortes de luz en Madrid, aunque todos ellos completamente programados y con una duración que no se prevé que sea demasiado larga. Recuerda que no debes hacer nada, ni intentar manipular la red eléctrica. No se trata de un nuevo apagón sino de cortes 100% previstos.