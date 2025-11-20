Un incendio desata el miedo en Son Gotleu: evacuación, heridos y bulos de muertos en redes

Alarma en Son Gotleu. Un incendio declarado este jueves por la tarde en la planta baja de una vivienda de la calle Pico de Aneto, en la popular barriada palmesana de Son Gotleu, ha provocado una gran alarma entre los vecinos y ha obligado a desalojar por completo un edificio de seis plantas. El suceso se originó alrededor de las cinco de la tarde cuando los servicios de emergencia recibieron varias llamadas alertando de un fuego en el número 3 de la citada calle.

Los primeros avisos, eran muy confusos, informando de la presencia de varias personas atrapadas, entre ellos, personas de avanzada edad y menores. Con suma celeridad, se desplazaron hasta el lugar varias dotaciones de los Bomberos de Palma, Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061).

Los bomberos ordenaron la evacuación inmediata de todo el edificio como medida preventiva debido a la gran cantidad de humo acumulado en las escaleras y zonas comunes. Durante la intervención fueron atendidas varias personas que fueron derivadas a diferentes centros médicos. Todas ellas por intoxicaciones de humo y crisis de ansiedad.

El incendio generó cortes de tráfico en varias calles cercanas y una notable inquietud entre los vecinos, muchos de los cuales se concentraron en la vía pública al ver salir una intensa columna de humo. En medio del desconcierto, comenzaron a circular rumores en redes sociales que aseguraban que había víctimas mortales dentro del edificio.

Estas afirmaciones resultaron ser completamente falsas y fueron desmentidas de inmediato por las primeras patrullas que llegaron al lugar. La Policía ha reiterado la necesidad de informarse siempre a través de fuentes oficiales o medios de comunicación fiables para evitar la propagación de bulos en situaciones de emergencia.

Una vez controlado y extinguido el fuego, los Bomberos de Palma realizaron tareas de ventilación en la vivienda afectada y revisaron los pisos superiores para descartar daños estructurales. Las causas del incendio aún están siendo investigadas por las autoridades competentes.