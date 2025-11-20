Desalojada la delegación española por un incendio en la cumbre del clima de Brasil

Un incendio en la cumbre del clima (COP30) que se celebra estos días en Belém, en Brasil, ha obligado a desalojar la Zona Azul, el pabellón del evento en el que se realizan las negociaciones diplomáticas y en el que se encontraba la delegación española. Los miembros de la delegación española, entre los que se encontraba Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, han tenido que ser evacuados del lugar junto al resto de diplomáticos y periodistas. La ministra ha confirmado que el contingente español se encuentra bien.

«Toda la delegación española, los periodistas que acompañaban, se encuentran bien. Esta es la información que tenemos. De momento no hay más, no hay más información, pero insisto, toda la delegación española y los periodistas se encuentran en perfecto estado», ha asegurado Aagesen en un comunicado. La ministra ha explicado que el fuego se ha producido por razones que se desconocen «de momento».

Aagesen ha informado de que el incendio ha tenido lugar en una zona de tránsito próxima al pabellón de España en la COP30. Celso Sabino, ministro de Turismo de Brasil, ha indicado a medios brasileños que no se han registrado heridos.

Los servicios de emergencia han cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y el personal de seguridad de la ONU ha montado un cordón para impedir que la gente volviera a entrar el interior del pabellón. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico también ha informado de que la todos los miembros de la delegación española y los periodistas que acompañaban al contingente están a salvo e ilesos.

El incendio se ha producido a las 14:10 horas (hora local) y se ha iniciado a pocos metros de donde se encontraban las delegaciones de los países, muy cerca de la oficina de la delegación de española.