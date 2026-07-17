La influencer Eme de Amores da a luz a Candela, su hija con Muna: «No podemos estar más felices»

Eme de Amores, una de las influencers más conocidas de nuestro país, ya ha sido madre de su pequeña Candela. Hace poco más de un año, la andaluza estaba tremendamente nerviosa porque, tan sólo unos días después, iba a darse el «sí, quiero» con su pareja, Muna, en Granada. Meses después, descubrió que estaba embarazada, por lo que los planes a corto plazo cambiaron de forma radical, hasta tal punto que tuvieron que cancelar su luna de miel, que la tenían prevista para principios de año. Durante todo el embarazo, Eme de Amores hizo partícipes a sus seguidores de todo el proceso. Especialmente las últimas semanas, donde compartió varios vídeos mucho más extensos donde mostraba cómo el «síndrome del nido» había empezado a afectarle, puesto que quería tener la casa impoluta y ordenada antes de la llegada de su hija Candela.

Aunque la fecha probable de parto fuese el 12 de julio, lo cierto es que la pequeña ha nacido varios días más tarde, concretamente el 16 de julio. Cabe destacar que, en las últimas semanas, Eme de Amores reconoció a sus seguidores que tenía muchísimas ganas de dar a luz. De hecho, en su último vídeo publicado en YouTube, en el que anunció que había roto aguas, explicó que no tenía miedo, sino muchísimas ganas de enfrentarse a esa experiencia verdaderamente única. ¡Se sentía muy preparada! A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que nada salió como la pareja esperó, ni mucho menos. Fue el jueves 16 de julio cuando Eme de Amores y Muna anunciaron la llegada de su pequeña y explicaron, con algún que otro detalle, qué sucedió en las últimas horas: «Si los papás ya somos un poquito peculiares, nuestra Candelita no iba a ser menos», comenzaron diciendo en la publicación compartida en sus perfiles de Instagram.

«Rompí aguas el lunes 13 y nuestra pequeña decidió llegar al mundo el jueves 16 de julio», aseguró la creadora de contenido en redes sociales. Y añadió: «Han sido 17 horas de un parto precioso que terminó de una forma que no esperábamos: una cesárea de urgencia y el ingreso de nuestra bebé en la UCI. Han sido horas de muchísimo miedo e incertidumbre, pero llenas de mucho amor».

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, Eme de Amores tiró de esa positividad que tantísimo le caracteriza, a pesar del momento tan complicado que está atravesando: «Al final, lo único que de verdad importa es que los tres estamos bien y que Candela evoluciona estupendamente. Pronto saldrá de observación y no podemos estar más felices».

Además, no dudó en aprovechar la ocasión para incidir en lo verdaderamente importante en estos momentos: «Ahora solo queremos descansar, recuperarnos y disfrutar de nuestra hija». E hizo saber: «Cuando tengamos un poquito más de fuerzas, os contaremos cómo fue todo». Pero no todo queda ahí, puesto que, a través de historias, la influencer anunció que su pequeña todavía se encontraba en la UCI.

Eme de Amores, sobre el paso por la UCI de su hija: «Me siento fatal y destrozada»

Un dato que, como es de esperar, le generaba muchísima incertidumbre, pero también mucho miedo: «Chicas, Candelita sigue en la UCI. Qué duro es esto, ahora os entiendo a las madres que habéis pasado por esto». Y fue más allá: «Cuando nació Candela no pude verla y se la llevaron corriendo a la UCI. Se me partió el alma al escucharla llorar de lejos y no poder verla».

Por si fuera poco, compartió otra imagen en la que aparece acurrucando a su pequeña: «Es de cuando pude ir a la UCI a cogerla por primera vez. En la primera visita solo pude verla en la incubadora con todos los cables y vías; cuánto dolor se siente en ese momento». En otra historia, continuó sincerándose: «Ha sido lo más duro que he hecho en mi vida. Se me parte el alma al dejarla en la incubadora y no poder llevármela a la habitación conmigo. Me siento fatal y destrozada».

Sea como sea, estamos completamente convencidos de que la pequeña Candela pronto saldrá de la UCI y sus padres, así como sus abuelos y toda su familia, le brindarán todo el cariño del mundo. Estamos seguros de que, más pronto que tarde, esta pesadilla habrá quedado atrás. ¡Enhorabuena, María Luisa y Muna, por la llegada de vuestra hija!