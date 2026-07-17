La reflexión psicológica del día: «La sanación no consiste en borra el pasado, sino en evitar que siga controlando el presente»

Cada persona ha ido componiendo la historia de su vida a base de recuerdos, tanto recuerdos alegres como otros que no lo son tanto. Por ello, las heridas emocionales no desaparecen con el paso del tiempo. Esta es la idea que transmite la frase inspirada en la obra de Bessel van der Kolk: «La sanación no consiste en borrar el pasado, sino en evitar que siga controlando el presente». Una reflexión que invita a comprender que superar un trauma no significa borrar su recuerdo, sino impedir que siga condicionando las decisiones, emociones y relaciones de la gente.

Su significado

Las experiencias traumáticas no sólo se registran en la memoria, sino que también pueden dejar una huella en el cuerpo y en la forma en la que una persona responde al estrés, al miedo o a determinadas situaciones. Así que, sanar implica reconocer esas vivencias, comprender su impacto y desarrollar herramientas que permitan recuperar el control sobre la vida, en vez de quedarse condicionada por acontecimientos del pasado.

¿El trauma define a una persona?

La psicología moderna brinda uno de los mensajes más importantes y es que haber sufrido un trauma no significa que este tenga que marcar el resto de la vida de una persona. Los expertos afirman que el apoyo emocional y las estrategias de regulación emocional consiguen disminuir el impacto de esas experiencias y construir una vida mejor. Por lo tanto, la recuperación no supone la eliminación de los recuerdos, sino reducir el poder que estos ejercen sobre el presente.

¿Quién es Bessel van der Kolk?

El psiquiatra neerlandés, Bessel van der Kolk, es conocido por todo el mundo debido a sus investigaciones sobre el estrés postraumático y el funcionamiento del cerebro tras experiencias traumáticas. Además, en su libro El cuerpo lleva la cuenta, expone cómo el trauma puede afectar tanto a la mente como al organismo y cuáles son las estrategias que favorecen la recuperación emocional.

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En la actualidad

En la sociedad actual se habla cada vez más de salud mental, ansiedad y bienestar emocional. Una reflexión que recuerda que sanar no significa fingir que el dolor nunca existió. Además, aceptar la propia historia, poner solución a las heridas emocionales del pasado y evitar que el mismo condicione el presente son los pasos fundamentales para avanzar hacia una vida con mayor equilibrio dentro de la psicología y del bienestar de una persona.