Ni yoga ni meditación: la nueva terapia para combatir la depresión y conseguir la alegría, según expertos en salud mental

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La depresión no siempre se manifiesta únicamente con tristeza intensa o aislamiento. En muchos casos, aparece como una pérdida progresiva del interés por las cosas que antes generaban ilusión, motivación o bienestar. A este fenómeno se le conoce como anhedonia, y actualmente ocupa un lugar central en investigaciones sobre salud mental. Diversos especialistas consideran que recuperar la capacidad de sentir placer y combatir la depresión puede ser tan importante como reducir los pensamientos negativos. En ese contexto surge la terapia de tratamiento de afecto positivo (PAT), una propuesta que busca estimular las emociones y reforzar los mecanismos cerebrales relacionados con la recompensa y la motivación.

Según la Revista de la Asociación Médica Estadounidense, este enfoque terapéutico ha mostrado resultados prometedores en adultos con depresión y ansiedad. Un ensayo clínico aleatorizado realizado con 98 participantes observó que la llamada terapia de afecto positivo produjo mejoras clínicas superiores frente a otros tratamientos centrados principalmente en reducir emociones negativas. Los investigadores comprobaron que muchas de las mejoras estaban relacionadas con cambios en la percepción de recompensa, interés y motivación personal. «Además, la terapia pretende disminuir factores de riesgo asociados a la depresión, como las recaídas frecuentes y la ideación suicida», mencionan los especialistas.

La terapia para combatir la depresión

Según el portal “Salud Mental Europa”, para promover espacios virtuales saludables y libres de ansiedad es clave respetar los diferentes estilos comunicativos y no forzar la participación.

A su vez, comentan que el objetivo principal consiste en entrenar al cerebro para reconocer experiencias gratificantes, aumentar la participación en actividades agradables y fortalecer emociones positivas como la gratitud, la esperanza, el entusiasmo y la conexión emocional con otras personas. «También busca romper el aislamiento emocional que suele acompañar a quienes sienten apatía persistente y una desconexión profunda con su entorno diario», sostienen.

¿Qué es la terapia PAT o de afecto positivo?

La terapia de afecto positivo, también conocida como PAT por sus siglas en inglés, parte de la idea de que muchas personas con depresión presentan un funcionamiento debilitado del sistema de recompensa.

El Centro de Terapia Cognitivo Conductual explica que la anhedonia provoca una reducción de las emociones positivas incluso en situaciones sencillas, como compartir un desayuno, conversar con amigos o disfrutar de una película. «Esa pérdida de placer termina reduciendo la motivación y crea un círculo de apatía difícil de romper», advierten.

Para cambiar ese proceso, la terapia para combatir la depresión trabaja sobre experiencias capaces de despertar emociones agradables. Los pacientes aprenden a planificar actividades placenteras, imaginar acontecimientos positivos y prestar más atención a momentos satisfactorios que suelen pasar desapercibidos. El tratamiento también incluye ejercicios centrados en la gratitud, la generosidad y la conexión emocional.

¿Cómo actúa sobre el cerebro y las emociones para combatir la depresión?

Los Institutos Nacionales de Salud señalan que la terapia PAT se centra en la búsqueda de la sensibilidad hacia la recompensa. En otras palabras, intenta que la persona vuelva a anticipar placer y recupere el interés por actuar.

«Para ello, se utilizan técnicas de visualización positiva y ejercicios destinados a reforzar la relación entre determinadas conductas y el bienestar emocional», describen los profesionales.

También destacan que la terapia no se limita a obligar a alguien a mantenerse ocupado. Su propósito es que la persona vuelva a experimentar satisfacción real durante las actividades cotidianas.

“Por ejemplo, después de realizar una acción agradable, el paciente practica técnicas para recordar conscientemente los aspectos positivos de la experiencia y ampliar la sensación de bienestar”, aseguran.

¿Por qué es importante combatir la depresión?

Durante años, muchos tratamientos contra la depresión se centraron únicamente en disminuir emociones negativas como la tristeza o la ansiedad. Sin embargo, investigaciones recientes indican que recuperar el afecto positivo puede resultar igualmente importante.

La Revista de la Asociación Médica Estadounidense destaca que la anhedonia y la depresión están relacionadas con cuadros más graves, mayor deterioro funcional y menor recuperación clínica.

«Además, la pérdida de placer no aparece solo en la depresión. También puede manifestarse en trastornos de ansiedad, estrés postraumático, adicciones e incluso determinadas enfermedades neurológicas», afirman.

Por ese motivo, cada vez más especialistas consideran que fortalecer las emociones positivas representa una herramienta sumamente útil para diferentes problemas de salud mental.

El Centro de Terapia Cognitivo Conductual también señala que el sistema apetitivo influye en acciones complejas relacionadas con objetivos personales, relaciones sociales y proyectos de vida. «Por eso, recuperar emociones positivas no solo ayuda a sentirse mejor, sino también a reconstruir hábitos, vínculos y metas personales», concluyen los expertos.

Terapias con especialistas

A su vez, los expertos recuerdan que es necesario consultar a médicos especialistas en salud mental. A su vez, destacan que la socialización intensa también reduce los espacios de descanso y pausa mental. Así se podrá realizar la terapia que sea adaptada a cada caso.