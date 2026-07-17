La hija de José Luis Gil aclara el regreso del actor a ‘La que se avecina’: «Le encantaría, pero…»

Irene Gil, hija del actor José Luis Gil, ha vuelto a salir al paso de los rumores sobre un posible regreso de su padre a la serie La que se avecina, donde era uno de los actores más veteranos, siendo el único que ha permanecido en ella desde que se estrenó Aquí no hay quien viva. Casi cuatro años después del ictus que apartó al intérprete de la televisión, su hija ha tenido que volver a aclarar en qué estado se encuentra. Algo especialmente doloroso, puesto que en redes sociales se ha llegado a asegurar que volverá al trabajo y que estará en la próxima temporada, que ya se está grabando, tal y como han contado algunos de sus actores desde el mismo set de rodaje.

Cada cierto tiempo resurgen en redes sociales teorías y noticias que apuntan a una vuelta de José Luis Gil a la ficción, la gran mayoría lanzadas por perfiles que sólo buscan llamar la atención, pero que no tienen ningún tipo de información. Pese a ser mentira, consiguen su objetivo, que es ganar seguidores y likes en sus publicaciones, creciendo a costa del dolor de la familia del actor. Eso es lo que ha pasado en las últimas horas, motivo por el que Irene ha tenido que desmentir su regreso después de recibir una gran cantidad de mensajes alegrándose por la recuperación de su padre, algo que, por desgracia, no es así. Según ha explicado, a su padre le encantaría poder regresar a la profesión que tanto ama, pero su estado de salud actual no se lo permite, algo que la propia familia lleva años intentando dejar claro para evitar que se generen falsas esperanzas entre los seguidores del actor.

«Ahora entiendo los mensajes y las preguntas; parece que sigue habiendo gente que necesita un clic a cualquier precio. Nos encantaría que volviese, le encantaría volver, no puede», comienza diciendo. «Bastante duro es asumirlo, como para además tener que compaginar el dolor y la pena con gestionar estas publicaciones», lamenta.

Tras agradecer a los hermanos Caballero, creadores de la serie, y a todo el equipo de La que se avecina el cariño que le han dado en todos estos años, Irene Gil termina su mensaje agradeciendo a los espectadores: «Gracias a todos por el respeto, la admiración y por echarle de menos. Es un orgullo sentir tanto cariño y saber que os ha hecho tan felices».

Un ictus que cambió todo hace casi cuatro años

José Luis Gil sufrió un ictus isquémico agudo el 4 de noviembre de 2021, que afectó al hemisferio izquierdo de su cerebro, la zona encargada del lenguaje y la movilidad. El actor, conocido por dar vida a Enrique Pastor durante 14 años en La que se avecina y antes por su papel de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, permaneció 22 días ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid tras el suceso.

«No veo posible que pueda regresar a la televisión»

Con el paso de los meses, Irene ha ido actualizando el estado de su padre con una honestidad que sus seguidores han agradecido especialmente. En una de sus publicaciones más comentadas, llegó a admitir sin rodeos: «No veo posible que pueda regresar a la televisión». Según ha explicado, José Luis reconoce a todo el mundo y es consciente de lo que ocurre a su alrededor, aunque mantiene dificultades importantes para comunicarse, secuela habitual en este tipo de ictus.

Pese al escenario poco esperanzador, los creadores de La que se avecina, los hermanos Alberto y Laura Caballero, nunca han cerrado del todo la puerta a un posible regreso del actor a la serie. Los guionistas se pusieron en contacto con la familia para ofrecerle a José Luis Gil la posibilidad de participar en las nuevas temporadas, aunque los médicos han recomendado en todo momento que el actor continúe centrado en su recuperación y su reposo.

Ambos han asegurado en distintas ocasiones que esperarán «el tiempo que sea necesario» para volver a contar con él y que, de haberlo sabido antes, quizás no hubiera renovado por más temporadas la serie, puesto que es uno de los pilares de la serie. Como homenaje, desde hace años la voz que se escucha al comienzo de cada capítulo es la de José Luis, que es uno de los grandes actores de doblaje de la historia de nuestro país, poniendo voz a personajes míticos como Buzz Lightyear, de Toy Story.

Una familia que agradece el cariño recibido

A lo largo de estos años, Irene se ha convertido en la portavoz oficial de la familia, compartiendo actualizaciones puntuales sobre la evolución de su padre y agradeciendo en cada mensaje el cariño y el respeto mostrado por los seguidores del actor. Una discreción que la familia ha mantenido como norma desde el primer momento, priorizando en todo momento la tranquilidad y la recuperación de José Luis Gil por encima de cualquier presión mediática.