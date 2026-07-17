Cae una red que falsificaba documentos a ‘sin papeles’ para contratarlos como legales: hay 60 detenidos

Un total de 60 personas han resultado detenidas por agentes de la Policía Nacional en la desarticulación de una red dedicada presuntamente a falsificar documentos para hacer pasar como legales a extranjeros, sobre todo de origen colombiano, en situación irregular en España. La red operaba desde la localidad de Orihuela, en Alicante. Las detenciones se han producido después de que los agentes hubieran detectado la alteración de los documentos de resguardo de presentación de solicitud de protección internacional para trabajar en España. Es decir, supuestamente, documentos falsificados, con los que los afectados daban apariencia de legalidad a su situación ilegal en España, de modo que los facultaba para trabajar y acceder a un contrato laboral.

La investigación arrancó a finales del pasado año 2025. Los agentes pusieron el foco de la misma en dos empresas del sector agroalimentario ubicadas en la comarca de la Vega Baja, en Alicante, y en la zona limítrofe de la Región de Murcia con esta misma comarca. Sospechaban que esas empresas estaban dando de alta a trabajadores que accedían a sus contratos con documentación presuntamente falsa.

La documentación por la que se estaba investigando a la trama, según la propia policía, estaba relacionada con los efectos de la concesión del derecho de asilo. En la mayoría de los casos, supuestamente, se alteraba la fecha de la solicitud de los documentos por parte del solicitante. Y, en otras ocasiones, se cambiaba la fotografía del solicitante.

De modo que la falsificación, en este último caso, consistía en utilizar la identidad de una persona que había resultado beneficiaria de una autorización de residencia y trabajo, pero que había decidido regresar a su país. Así, según la Policía, un colombiano en situación irregular aprovechaba los documentos obtenidos por otro, antes, alterando la fotografía. Un total de 12 personas, todas ellas trabajadoras en situación irregular, han sido detenidas en una primera fase de la operación policial.

Además, los agentes lograron establecer un nexo común entre todos los permisos. Un locutorio ubicado en Orihuela, la capital de la comarca de la Vega Baja, en Alicante. Por ello, los agentes procedieron a la inspección del establecimiento. Tras esa inspección, detuvieron al gerente del mismo y a un empleado.

En esta fase inicial de la investigación, los agentes descubrieron que en otra empresa, también del sector agroalimentario, una gran parte de los trabajadores de origen colombiano habían sido dados de alta, supuestamente, de la misma manera. Cuatro de esos trabajadores resultaron detenidos por los presuntos delitos de falsedad documental y usurpación del estado civil. También resultó detenido el administrador único de la citada sociedad. Este último, porque según la Policía era quien supuestamente falsificaba la documentación de los trabajadores a los que luego contrataba.

Más tarde, se descubrió la posible implicación de una tercera empresa, que podía ser víctima de esta situación, porque una gran parte de sus empleados habrían utilizado la documentación falsificada para obtener su contrato laboral. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.