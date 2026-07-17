Decathlon revienta el mercado a dos días de la final del Mundial con la camiseta de España que cuesta menos de 10 euros

La fiebre por la selección española sigue creciendo a medida que se acerca la gran final del Mundial 2026 y, mientras miles de aficionados ultiman los preparativos para animar a La Roja, Decathlon ha vuelto a dar en el clavo y ha revolucionado el mercado con una camiseta para animar a España que cuesta 9,99 euros, un precio que contrasta de forma notable con el de las equipaciones oficiales, cuyo importe puede rondar o incluso superar los 100 euros.

Esta enorme diferencia ha provocado un auténtico fenómeno de ventas, con una gran afluencia de clientes en numerosas tiendas físicas y un elevado interés también en su plataforma online. La propuesta de la compañía ha encontrado el equilibrio perfecto entre precio, diseño y funcionalidad, convirtiéndose en una de las opciones favoritas para los que desean vivir el ambiente del Mundial sin realizar un gran desembolso. El único problema es la disponibilidad, porque empiezan a agotarse las existencias y hay algunas tallas que ya no se pueden comprar, dependiendo también de la ciudad en la que estés.

El éxito de esta camiseta responde a un cambio en los hábitos de consumo de los aficionados. Cada vez son más los seguidores que priorizan la relación calidad-precio frente al carácter oficial de una equipación. Para muchos, el objetivo principal es vestir los colores de la selección durante los partidos, reuniones con amigos o celebraciones en las calles, sin necesidad de invertir una cantidad elevada de dinero.

Decathlon arrasa con la camiseta de España barata

En esas, la prenda de la marca Kipsta, comercializada por Decathlon, ha logrado captar la atención de españoles de todas las edades gracias a un diseño sencillo, fácilmente reconocible y pensado para acompañar tanto en la práctica deportiva como en el uso cotidiano. Su tejido ligero y de secado rápido, además de la utilización mayoritaria de poliéster reciclado en su fabricación, añaden un atractivo adicional para los que buscan comodidad y sostenibilidad en una misma compra. Además, también venden la versión para niños por el mismo precio.

La clasificación de España para la final del Mundial ha disparado todavía más la demanda de todo tipo de artículos relacionados con la selección, pero especialmente de aquellos que ofrecen una alternativa asequible a las equipaciones oficiales. En diferentes establecimientos de Decathlon se ha registrado un importante incremento de usuarios durante los últimos días, con clientes que buscan asegurarse su talla antes del partido definitivo. La rapidez con la que desaparecen algunas unidades confirma el enorme interés despertado por esta camiseta, que ha pasado de ser un producto más del catálogo deportivo a convertirse en uno de los artículos estrella del verano.

Y el factor que explica el impacto de esta propuesta no es otro que la diferencia económica respecto a las camisetas oficiales comercializadas por Adidas. Mientras que las versiones auténticas o réplicas pueden alcanzar precios de entre 60 y 150 euros, dependiendo del modelo y los acabados, la alternativa de Decathlon mantiene un precio fijo de 9,99 euros. Esa diferencia permite que muchas familias puedan adquirir varias camisetas para todos sus miembros sin que ello suponga un gasto excesivo.