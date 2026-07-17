Del estilo mediterráneo a los estampados florales: las vajillas que están conquistando las mesas de verano

Cerámica artesanal y tonos naturales: la tendencia que nunca falla

Las vajillas con acabado artesanal siguen ocupando un lugar privilegiado en las mesas de verano. Sus esmaltes irregulares, las pequeñas imperfecciones propias del trabajo manual y los colores inspirados en la naturaleza aportan calidez y autenticidad, convirtiendo cualquier comida en una ocasión especial. Los verdes oliva, los tonos arena, el blanco roto o los acabados con efecto piedra son algunos de los favoritos de esta temporada porque combinan fácilmente con manteles de lino, fibras naturales y centros de mesa con flores o ramas de olivo. Un buen ejemplo es la vajilla Donald de Westwing, pintada a mano en un elegante tono verde, que demuestra que la sencillez también puede ser sinónimo de sofisticación.

Flores, insectos y naturaleza: el regreso de las mesas más románticas

Las mesas inspiradas en jardines ingleses y paisajes campestres viven uno de sus mejores momentos. Los estampados botánicos, las flores silvestres y pequeños detalles como mariposas, libélulas o aves convierten la vajilla en un elemento decorativo por sí mismo. Esta tendencia, que recuerda a los tradicionales servicios de porcelana pero con un aire mucho más actual, resulta perfecta para comidas al aire libre o celebraciones veraniegas. En esta línea destaca Eugenia & Sushita, cuyo platito de pan decorado con libélulas refleja esa delicadeza que triunfa esta temporada. Combinado con cristalería transparente y textiles en tonos neutros, consigue una mesa elegante sin resultar recargada.

El mar como inspiración para las comidas al aire libre

El verano invita a llevar el espíritu del Mediterráneo hasta la mesa. Conchas, corales, peces y diferentes motivos marinos protagonizan una de las tendencias más repetidas en la decoración estival, especialmente en viviendas de costa, terrazas y jardines. A ello se suma el auge de materiales resistentes como la melamina, que permite disfrutar de una vajilla práctica sin renunciar al diseño. La colección Bajo el Mar de Cristina Oria reúne ambas características, con piezas decoradas con ilustraciones marinas que aportan frescura y color. Es una opción ideal para comidas junto a la piscina, pícnics o reuniones familiares donde la funcionalidad es tan importante como la estética.

El fenómeno ‘Bridgerton’ también conquista la decoración de la mesa

La influencia de la exitosa serie de época ha trascendido la moda para instalarse también en el mundo de la decoración. La estética regencycore, marcada por la elegancia clásica, los motivos florales y los acabados refinados, continúa siendo una de las grandes protagonistas. La colección Bridgerton de Vista Alegre traslada ese universo romántico a la porcelana con diseños delicados, colores suaves y detalles ornamentales que evocan las grandes casas inglesas del siglo XIX. Una propuesta perfecta para quienes disfrutan organizando comidas especiales o buscan una vajilla capaz de elevar cualquier celebración con un toque distinguido.

Bordallo Pinheiro demuestra que la naturaleza sigue siendo la mejor inspiración

Hablar de vajillas originales es hablar de Bordallo Pinheiro, una firma portuguesa que lleva décadas convirtiendo frutas, verduras, flores y hojas en auténticas piezas de cerámica. Sus diseños en relieve son ya un icono del verano y cada temporada vuelven a ganar protagonismo por su capacidad para aportar personalidad a cualquier mesa. Desde las clásicas hojas de col hasta platos con forma de sandía, calabaza o alcachofa, sus colecciones encajan a la perfección con la tendencia de mezclar piezas llamativas y crear montajes desenfadados llenos de color. Son ideales para quienes buscan alejarse de las vajillas tradicionales sin perder elegancia.

Frutas, color y mucho optimismo para vestir la mesa

Los estampados inspirados en frutas se han convertido en una de las grandes tendencias decorativas del verano. Limones, tomates, cerezas, naranjas o higos protagonizan vajillas que transmiten frescura y recuerdan a las largas sobremesas junto al Mediterráneo. Este estilo, muy ligado a la estética italiana y a los paisajes de la Costa Amalfitana, apuesta por colores vivos capaces de llenar de energía cualquier mesa. Zara Home se suma a esta corriente con una colección de loza decorada con frutas que combina fácilmente con manteles de lino, copas de colores y accesorios de fibras naturales, creando una composición alegre, desenfadada y muy veraniega.