Del estilo mediterráneo a los estampados florales: las vajillas que están conquistando las mesas de verano
Con la llegada del buen tiempo, las comidas y cenas al aire libre se convierten en uno de los grandes placeres de la temporada. Terrazas, jardines, balcones o mesas junto a la piscina se llenan de reuniones donde cada detalle suma, y la vajilla adquiere un protagonismo especial. Más allá de su función práctica, se ha convertido en un elemento decorativo capaz de marcar el estilo de cualquier montaje, desde los más mediterráneos hasta los de inspiración tropical o minimalista. Colores, estampados, texturas y materiales permiten crear composiciones frescas y personales que elevan cualquier ocasión, incluso las más informales.
Temas:
- Decoración
- Verano
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