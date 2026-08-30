Así está ahora Edward Furlong, el niño de ‘Terminator’: «Es genial estar sobrio»

Edward Furlong tenía solo 14 años cuando se convirtió en una estrella mundial al interpretar a John Connor en Terminator 2: El juicio final (1991), la secuela dirigida por James Cameron que revolucionó los efectos especiales de la época. Aquel éxito repentino, sumado a su papel poco después en American History X, le abrió las puertas de Hollywood, pero también lo enfrentó demasiado pronto a una fama que terminó pasándole factura. Con el paso de los años, Furlong se volvió adicto a la heroína y la metanfetamina, una dependencia que derivó en numerosos problemas con la justicia, arrestos y hasta episodios de sobredosis y hospitalizaciones.

En 2016 sufrió su último arresto por posesión de narcóticos, y un año después, en 2017, un juez le obligó a ingresar en un programa de rehabilitación de seis meses en el centro Wavelengths Recovery, en Huntington Beach (California), donde terminó permaneciendo un año entero. Desde entonces, el actor se ha mantenido sobrio, un logro que ha ido compartiendo públicamente cada cierto tiempo con sus seguidores. Eso le ha permitido comenzar, poco a poco, a disfrutar de nuevo de la fama y retomar el trabajo después de ser una estrella en los años 90.

En una entrevista reconoció lo mucho que le ha cambiado la vida: «Aprendí con el tiempo que es más fácil de lo que pensé que sería. Definitivamente la gente me quiere más cuando estoy sobrio. Mi hijo y yo tenemos una hermosa relación». Sobre los años más duros de su adicción, también se sinceró sin tapujos: «No tenía mucha gente que me cuidara y me dejaron a mi suerte. Cuando estaba drogado, tenía camaradería con otras personas. Simplemente bebía y salía de fiesta. De repente, sentí que estaba con gente y que, de alguna manera, encajaba. Así empezó todo».

El pasado mes de febrero, Furlong volvió a celebrar en Instagram un nuevo aniversario de sobriedad, ya por encima de los siete años: «Estoy muy agradecido de estar sobrio hoy. Si todavía tienes dificultades, por favor, recuerda que vale la pena luchar por ti. Solía vivir con miedo. Me despreciaba. Pero en realidad, nunca me tomé el tiempo para conocerme. Y ha habido mucho que vale la pena descubrir», escribió, añadiendo que «nunca pensé que esto fuera posible».

Una estrella de las convenciones de fans

Alejado durante años de los set de rodaje, Furlong ha ido reconstruyendo su vida poco a poco. Hoy es un habitual en convenciones de cine y de fans de las películas de los años 80 y 90, donde firma autógrafos y se hace fotos con los fans de sus películas y charla sobre su paso por la saga Terminator, algo que reconoce disfrutar después de tanto tiempo apartado de la primera línea.

Para terminar de cambiar su vida, se sometió a una cirugía dental para reparar la dentadura, seriamente dañada por su adicción a la metanfetamina, y ha vuelto a ponerse delante de las cámaras en algún proyecto cinematográfico, un regreso que vive con ilusión tras dejar atrás una de las etapas más duras de su vida.