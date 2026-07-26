Pirlo se aleja de la selección de Italia por sus vínculos con una casa de apuestas y con Rusia

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola han dado su negativa a ser el nuevo seleccionador de Italia y desde la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) han recurrido a un histórico de su fútbol como Andrea Pirlo. Sin embargo, los vínculos del ex jugador con una casa de apuestas rusa complican su nombramiento. Es embajador de la mayor casa de apuestas de Rusia, lo que impide que pueda trabajar para la Federación, al chocar directamente con su normativa.

La FIGC impide que sus trabajadores tengan cualquier tipo de vínculo con casas de apuestas. No sólo Pirlo lo tiene, al ser embajador de Fonbet, sino que además se trata de una casa de apuestas rusa, lo que ha duplicado la polémica. Porque la empresa comenzó a contactar con figuras internacionales a raíz de las sanciones impuestas por Europa a Rusia tras la invasión de Ucrania.

En 2025, el actual entrenador del United FC de la liga de Emiratos Árabes Unidos llegó a un acuerdo con esta casa de apuestas. Casualmente, el magnate propietario de esta casa de apuestas, la más grande de Rusia, es el dueño del equipo que dirige. Ahora, esos vínculos pueden llevarle a quedarse sin la posibilidad de dirigir a la selección de su país.

Y es que Pilo había irrumpido en los últimos días tras las negativas de Ancelotti y Guardiola. Ambos técnicos han renunciado a dirigir a la Azzurra, que se encuentra en una situación de lo más dramática tras quedarse fuera de los tres últimos Mundiales. Quieren cambiar radicalmente el rumbo y recuperar la competitividad que les ha llevado a ser tetracampeones del mundo y qué mejor manera que hacerlo con una figura respetada como es la de los dos legendarios técnicos o, incluso, la de uno de sus futbolistas más emblemáticos.

Pirlo, tercera opción para Italia

No está siendo sencillo para la FIGC encontrar el seleccionador que devuelva la competitividad a Italia. Apostaron todo a Guardiola, pero el de Sampedor les dio largas; al igual que Carlo Ancelotti. Paolo Maldini, director técnico de la organización, revelaba el interés en dos de los mejores entrenadores del mundo para ese cargo, pero no han conseguido convencerles. El primero está libre y apuntaba a ser una buenísima opción, mientras que el segundo tiene contrato vigente con Brasil. Prefieren quedarse como están.

Ahora, sonaba el nombre de Andrea Pirlo. El histórico futbolista ha pasado ya por varios equipos desde que se retiró. Comenzó en la Juventus, a la que dejó cuarta en la Serie A, y, de ahí, se fue a Turquía. La temporada siguiente volvió a la Sampdoria, para acabar en Emiratos. Allí espera ahora la llamada de la selección de su país, pero los vínculos con casas de apuestas complican su contratación.