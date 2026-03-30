Llorca activa 300 millones para proteger a la industria valenciana de los efectos de la guerra de Irán

El Gobierno de Juanfran Pérez Llorca activará un plan de 300 millones de euros para proteger a la industria valenciana de los efectos de la guerra de Irán. De facto, se trata de un plan con el que el presidente de la Generalitat quiere ayudar a los sectores productivos de la autonomía ante el incremento de los costes energéticos y logísticos que ha generado el conflicto.

El presidente valenciano ha efectuado este anuncio tras la reunión mantenida con carácter extraordinario por el Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos. Un marco en que se ha analizado la situación actual y se han definido, también, las estrategias conjuntas frente a los efectos de la guerra de Irán sobre el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. De hecho, para la próxima semana, está prevista desde este lunes una reunión de la Mesa Social.

Según ha destacado Juanfran Pérez Llorca, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) pondrá a disposición del tejido empresarial y de las empresas que necesiten liquidez 100 millones de euros en créditos bonificados para que puedan hacer frente al incremento de costes.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha adelantado, también, una línea para los autónomos, destinada especialmente a los que están «expuestos» a la crisis energética, como es el caso de transportistas ligeros, de reparto, logística, pesca artesanal o «actividades que tengan mucha dependencia del vehículo». La cuantía de esa línea se concretará en los próximos días.

La Generalitat Valenciana incluirá en su convocatoria de ayudas a la internacionalización los gastos no corrientes o imprevisibles de las empresas y mayor apoyo a empresas electrointensivas, en una línea dotada con 15 millones de euros.

Además, Pérez Llorca ha incluido otras cuestiones importantes. Una, las medidas de ahorro fiscal adoptadas por la Generalitat Valenciana, que durante la actual legislatura ascienden ya a 400 millones de euros, de los que 100 millones corresponden al ejercicio actual. «Bajar los impuestos también es una medida para ayudar a las familias valencianas», ha reflexionado al respecto.

Otra, que la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aprobado por el Gobierno en sus medidas para afrontar la crisis de Irán supondrá una merma de 153 millones de euros para la Generalitat Valenciana. Esa cantidad es la aportación de la Comunidad Valenciana al escudo social.

Llorca ha advertido, finalmente, que si continúan aumentando el coste de los materiales de construcción, la Generalitat se planteará modificar el precio máximo del módulo de viviendas de protección pública (VPP) para que no quede paralizada «la dinámica de construcción» en la Comunidad Valenciana.

Hay que recordar que Pérez Llorca ya anunció este pasado 10 de marzo una nueva línea de ayudas para la consolidación de las compañías valencianas en Estados Unidos (EEUU). Esas ayudas incluirán la gestión de trámites legales o administrativos de las mercantiles ante las autoridades norteamericanas, ya sean las mercantiles grandes o pequeñas y medianas empresas (pymes). Y contribuirán a sufragar costes de participación en ferias, acciones de marketing, contratación de personal y consultoría estratégica.