Llorca tilda la acusación contra la candidata Oltra de «la más grave de la historia de España»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha tildado este lunes la acusación que pesa sobre la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano de Ximo Puig, Mónica Oltra, a la espera de juicio por el presunto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la consellería que ella misma dirigía, como «la más grave que se ha producido en la historia de la Comunidad Valenciana y de España». Por ello, Pérez Llorca ha considerado que: «Los hechos son muy graves como para plantearse volver a la política», cosa que Oltra ha hecho este pasado sábado. A este respecto, el presidente de la Generalitat ha sentenciado que «las responsabilidades políticas, cuando se asumen, no vale asumirlas solo en un periodo de tiempo de forma temporal; cuando se asumen, se asumen», en referencia a ese retorno de la citada Mónica Oltra.

Mónica Oltra anunció este pasado sábado su retorno a la primera línea política. En concreto, para liderar la lista de Compromís al Ayuntamiento de Valencia. Ese anuncio se ha producido apenas 24 días después de que el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia le haya abierto juicio oral por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la propia Generalitat Valenciana.

Pérez Llorca ha destacado al respecto que «una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por ocultar junto a parte o gran parte de su equipo los abusos sexuales a una menor, no podría ser candidato ni candidata» en el PP, el partido que él lidera en la Comunidad Valenciana. Además, ha criticado y calificado como «un poco chocante esa doble moral o ese doble rasero que tiene Compromís o que tiene la izquierda».

En ese sentido, Pérez Llorca ha destacado que «parece ser que cuando hay algún proceso judicial que afecta a cualquier político que no sea de su corriente, automáticamente ya es culpable por el hecho de que le citen», mientras que no es así cuando los hechos se producen en la dirección contraria.

Pérez Llorca ha tildado de la acusación «más grave que recuerde que se ha producido en la historia de la Comunidad Valenciana y de España», la de Mónica Oltra. En referencia a que una consellería «esté en jaque porque la ex pareja de la ex vicepresidenta abusó de una menor y en la consellería lo taparon». Para Pérez Llorca, estos hechos «son por sí mismos ya muy graves para plantearse volver a la política».

El presidente de la Generalitat Valenciana ha defendido la presunción de inocencia, pero ha agregado que, además, hay una responsabilidad política. Y que las responsabilidades políticas, «cuando se asumen, no vale asumirlas solo en un periodo de tiempo de forma temporal». También ha expresado que asumir esa responsabilidad política «es lo que creía» que había hecho Mónica Oltra con su dimisión. Finalmente, ha destacado también que Oltra «decía que por el mero hecho de ser imputados ya no tenían que estar en política. Pues parece ser que ellos han cambiado el criterio».