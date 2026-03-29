Morant celebra la vuelta de Oltra, que espera juicio por encubrir los abusos de su ex a una menor

La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha congratulado del regreso a la primera línea política de Mónica Oltra para optar al Ayuntamiento de Valencia en representación de Compromís, anunciado este sábado por la propia Oltra. En síntesis, Mónica Oltra, quien fuera vicepresidenta primera del Gobierno valenciano presidido entonces por el también socialista Ximo Puig hasta su dimisión tras ser imputada en junio de 2022, está a la espera de juicio por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada en un centro de la Generalitat Valenciana. Pero, pese a ello, Diana Morant no ha dudado en valorar positivamente la vuelta de Oltra. Así, a través su perfil de X, antes Twitter, Diana Morant ha destacado: «El estribillo de Mónica Oltra es una buena noticia para todos».

El pasado 5 de marzo, la juez sustituta del titular de Instrucción 15 de Valencia abrió juicio oral contra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la propia Generalitat Valenciana, como se ha dicho. La apertura de juicio oral se produjo después de que, por segunda vez, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenase al juzgado que enviara a juicio a la citada Mónica Oltra.

En su publicación, una eufórica Diana Morant ha asegurado que «pondremos a las personas en el centro», a pesar de que Oltra está a la espera de juicio precisamente por los abusos de su ex marido a una persona. Concretamente, una menor tutelada. «Lo hicimos con el Botánico en 2015 y lo volveremos a hacer, lo volveremos a arreglar y pondremos a las personas en el centro», dice concretamente Morant en esa parte de la publicación.

La ministra de Sánchez ha añadido que «la Comunidad Valenciana necesita de la fuerza de los partidos progresistas para volver a resurgir». Y ha cerrado ese texto con un no menos entusiasta: «El estribillo de Mónica Oltra es una buena noticia para todos».

Todo ello se produce en un momento en que Diana Morant no tiene en absoluto asegurado ser la candidata de los socialistas a presidir la Generalitat Valenciana, después de que este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya designado a otro valenciano, Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda. Un nombramiento que, como ha publicado OKDIARIO este viernes, de facto también abre la puerta a Arcadi España para liderar las listas en mayo de 2027 y deja en una comprometida situación de cara a las bases a la mencionada Diana Morant.