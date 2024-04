Los dos testigos protegidos que iban a declarar contra Edwin Arrieta en el juicio de Daniel Sancho finalmente no se presentarán. El entorno de Daniel Sancho sostiene que «los testigos se han retirado por miedo a las represalias». La defensa también ha perdido como testigo a la ex novia del español y un tercer perito que estaba previsto que declarara ante el tribunal. Será el propio Sancho el que abra el turno de los testigos de su defensa, declarando en el juicio este jueves a primera hora de la mañana.

La noticia de la retirada de los testigos, confirmada por fuentes del entorno de Daniel Sancho, reducirá sensiblemente el número de personas que van a declarar durante esta segunda fase del juicio.

Tras los testigos de la acusación que ejerce en solitario la Fiscalía de Tailandia con el asesoramiento de los letrados de Edwin, llega el turno de la defensa con el objetivo de tirar por tierra la acusación de asesinato premeditado que podría terminar en una pena de cadena perpetua para el español.

«Fue a Tailandia para estar con su novia»

Será el propio Daniel Sancho el que abrirá la lista con su declaración en la que intentará convencer al juez de que Edwin Arrieta murió por accidente al golpearse la cabeza contra el lavabo tras la pelea que estalló entre ambos al intentar Edwin, según Sancho, agredirle sexualmente.

La primera incógnita que Sancho debe despejar es el motivo por el que había quedado con Edwin en Tailandia. Según el entorno más próximo al español, Sancho relatará que no se hacía citado con Edwin. Según Daniel, él viajo unos días antes a Tailandia donde esperaba la llegada de su novia.

«Edwin fue a Tailandia a acosar a Sancho»

Según Sancho, Edwin se presentó sin avisar en Tailandia, todo enmarcado dentro del acoso al que sometía a Daniel Sancho para que retomaran su relación. Los mensajes amistosos que cruzaron ambos al llegar el Colombiano al país asiático eran «por miedo, para ocultar el rechazo a Edwin», según su defensa. A su favor tienen que cada uno reservó un alojamiento diferente.

En cuanto a la sierra, el cuchillo y demás objetos que según la acusación Sancho compró para matar y descuartizar a Edwin antes de su llegada, la defensa niega que fuera un plan premeditado. Sancho contará mañana que tenía un contrato para trabajar de cocinero en Tailandia durante esos días.

Respecto al momento de la muerte de Edwin, Sancho se va a mantener en que fue un accidente fruto de una pelea entre ambos. Los forenses no han podido determinar el motivo exacto de la muerte, entre otras cosas porque sólo se recuperaron ocho de las 17 partes en las que Sancho descuartizó el cadáver del colombiano.

Los forenses, convertidos en aliados de Sancho a su pesar, han declarado que Edwin tenía golpes en el rostro y otro especialmente fuerte en la nuca. Algo que podría encajar con el relato del español, pero que los forenses se han limitado a decir que no pueden confirmar ni desmentir que muriera de esa forma. Los forenses jamás analizaron el torso de Edwin que nunca apareció, pese a los sospechas de los policías que creían que Sancho apuñaló a Edwin en el pecho.

Fiscalía no asegura que fue planeado

En las últimas horas, Daniel Sancho ha recibido un balón de oxígeno inesperado para su defensa cuando el fiscal del caso ha hecho público a un grupo de asistentes al juicio que cree que no se puede probar que fuera un crimen planificado.

En esa reunión informal con varios asistentes al juicio, el fiscal ha dicho: «Lo he dado todo y no estoy satisfecho. No estoy seguro de que se pueda llegar a la conclusión de que fue un asesinato premeditado». Esto tendría una consecuencia directa en la condena a Daniel Sancho ya que si finalmente no se llega a demostrar que Daniel Sancho planificó el homicidio de Edwin Arrieta, se descartaría automáticamente la pena de muerte o la cadena perpetua y se rebajaría sensiblemente una posible condena a Daniel Sancho.

El anuncio del fiscal ha tenido lugar esta mañana de miércoles, tras finalizar el turno de los testigos de la acusación que ejerce exclusivamente la fiscalía de Tailandia, y 24 horas antes de que comience el turno de la defensa que abre fuego con la declaración de Daniel Sancho mañana jueves.