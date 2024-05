La defensa de Daniel Sancho da su versión sobre el cambio radical de Nilson, el testigo que fue pareja de Edwin Arrieta y había prometido declarar en el juicio de Tailandia. Nilson denunció hace años a Edwin Arrieta por amenazas de muerte e iba a contarlo ante el juez. Sin embargo, tras recibir dinero de la defensa para pagar su viaje a Tailandia no se presentó.

Ahora, el testigo renegado dice que decidió no declarar porque Rodolfo Sancho le presionó y teme que el actor le mate. La defensa de Daniel Sancho le acusa de estafarles, aunque en cualquier caso al no llegar a declarar nunca durante el juicio, todo este embrollo no puede influir en el proceso judicial.

La relación entre la defensa de Daniel Sancho y Nilson, la ex pareja de Edwin Arrieta, muerto y descuartizado por el español, arrancó el pasado otoño. Un intermediario puso en contacto a los abogados con el testigo. Nilson es un joven venezolano que emigró a Colombia en busca de un futuro mejor. Allí, según su relato, conoció a Edwin Arrieta con el que mantuvo una relación sentimental que se rompió, por lo que supuestamente recibió amenazas de muerte del propio Edwin.

Nilson, incluso llegó a denunciar a Edwin Arrieta el 12 de junio de 2021. En su denuncia, de su puño y letra en una comisaría de la Guardia Nacional Bolivariana, asegura que sufre amenazas por parte del ciudadano Edwin Arrieta «que se desempeña como médico».

Amenazas de muerte

«El denunciante manifiesta haber sido amenazado de muerte por el señor Edwin Arrieta por lo que cualquier atentado a su integridad sería responsabilidad del denunciado. Alega que teme por su integridad personal debido a las amenazas del sr. Arrieta, por lo que establece ésta denuncia», explica el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Se desconoce si la denuncia de Nilson tuvo recorrido judicial, pero tras el homicidio de Edwin Arrieta en agosto de 2023, en Tailandia la defensa contactó con el testigo que se mostró favorable a declarar.

A lo largo de numerosos contactos entre los abogados de Daniel Sancho y el propio Rodolfo Sancho con el testigo, éste se comprometió a declarar en el juicio de Tailandia sin pedir dinero a cambio, según la versión de los letrados de la defensa.

Una presunta estafa de 10.000 euros

«Lo que sí pidió es que le pagáramos los gastos del viaje a Tailandia, del pasaporte y del visado, Rodolfo también le ayudó a sufragar los gastos hospitalarios de su padre, nos dijo que estaba aquejado de una grave enfermedad», explica Carmen Bafalgón, miembro del equipo de la defensa de Sancho. «En total le debimos dar más de 10.000 euros todos justificados y consignados para los gastos que necesitaba hasta llegar a Madrid», puntualiza Balfagón.

«Insistimos en que el viaje a Tailandia lo contrataríamos nosotros pero nos puso mil pegas, y finalmente acordamos enviarle dinero el viaje en avión desde Colombia a Madrid, desde España a Tailandia le dijimos que ya nos ocupábamos nosotros a través de una agencia nuestra de confianza», explica Balfagón.

Las contradicciones del testigo

Curiosamente, Nilson llego a hacer una entrevista para un conocido programa de televisión líder de las tardes. Fue en abril de 2024, en una entrevista durante la que el testigo, sin desvelar su identidad, contó que fue pareja de Edwin y tuvieron una relación complicada con amenazas, un control férreo de su pareja y problemas con las drogas.

En esa entrevista al programa Y Ahora Sonsoles, Nilson llegó a decir: «Él me envía un grupo policial, yo fui detenido y los policías me indicaron que yo no podía volver a Venezuela porque tenía que quedarme con Edwin. Decía que si volvía para Venezuela, él tenía la dirección de mis familiares y me iba a matar y las cenizas se las iba a enviar a mis familiares».

«Hubo amenazas por teléfono, tuve que cambiar mi teléfono, donde un día llegué a tener más de 200 llamadas telefónicas», ha descrito el testigo. Además, Arrieta, presuntamente, le intentaba comprar: «Me ofrecía dinero en cantidades solo para que fuera a Colombia».

Una casa a cambio de declarar

Todo cambió cuando el testigo pidió a defensa de Sancho que le compraran una casa en Venezuela. «Decía que ya sabía que nos negábamos a pagarle a cambio de declarar, pero que debíamos ayudarle a comprarse una casa en Colombia, obviamente Rodolfo se negó», explica Balfagón.

A partir de ahí el testigo empezó a mostrarse distante y la confianza de los abogados se resintió. Finalmente, el testigo protegido no fue a declarar a Tailandia. Los abogados dicen que simplemente les bloqueó el teléfono y desapareció días antes del día fijado para su viaje.

Daniel Sancho había perdido un testigo protegido, tampoco declararon los demás ante el juez. Pero Nilson reapareció en las televisiones contando una historia bien diferente, que aunque no puede influir en el juicio sí menoscaba la imagen del entorno de Daniel Sancho.

Ahora, Nilson ha relatado en el programa de la cadena rival, En Boca de Todos que «se sintió presionado» por los letrados de Daniel Sancho. Que los abogados le pidieron que exagerara su declaración y él se negó a hacerlo. Que por ese motivo no declaró.

De repente, Nilson se declara «asustado», dice que notó un cambio de trato de los abogados de Daniel Sancho y teme represalias. Tanto, que cree que Rodolfo Sancho tiene mucho poder y puede mandar que le maten en Venezuela por no ir a declarar. «No sé hasta donde está dispuesto a llegar Rodolfo Sancho» ha dicho.

La defensa advierte

La defensa de Daniel Sancho no da crédito a todo lo que está diciendo el testigo renegado. No sólo por que se sienten estafados por el testigo, sino también porque niegan cualquier amenaza o presión por su parte.

«No tiene ningún sentido, simplemente nos ha estafado y ahora pretende sacar dinero de las televisiones perjudicándonos porque nos negamos a pagarle una casa y más cosas que comenzó a exigir cuando se acercaba la fecha en la que debía viajar a Tailandia. ¿Pero que sentido tendría amenazarle, cosa que no ha ocurrido jamás, si nunca llegó a declarar en el juicio y todo lo que diga no puede influir jurídicamente?», se pregunta Carmen Bafalgón.

Por eso, ante la campaña de acusaciones y rumores, de momento sin prueba alguna, que está recibiendo la defensa de Daniel Sancho tras anunciar el fiscal sus dudas sobre pedir la pena máxima para el español, la defensa de Sancho ha reaccionado con una advertencia.

«Esta representación legal se reserva las acciones legales que en Derecho correspondan contra el Sr. Araque Trejo (la persona que les puso en contacto con el testigo protegido fallido) por los delitos de apropiación indebida, estafa y extorsión. La misma reserva de acciones se extiende a la persona que por el momento no identificamos (el testigo fallido), y del cual también tenemos su denuncia, así como contra las personas que en España y por motivo desconocidos, pero fácilmente interpretables intenten utilizar esta información para perjudicar el procedimiento pendiente de sentencia por la justicia de Tailandia».