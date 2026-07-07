Morant mantiene a su investigado secretario de organización al que el juez situó a las puertas de juicio

La actual secretaria general de los socialistas valencianos y candidata del PSPV a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, mantiene desde el pasado 30 de junio al frente de la Secretaría de Organización del PSPV a Vicent Mascarell, a quien el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza número 1, ha abierto procedimiento abreviado, como autor de un presunto delito de calumnias, tipificado en los artículos 205 a 209 del Código Penal, después de que el también diputado provincial del PSOE en la Diputación de Valencia y concejal socialista en Gandía atribuyera al PP la autoría de los actos vandálicos cometidos en la sede del PSPV de Valencia el 6 de julio de 2025.

El citado ataque a la sede socialista en Valencia se había producido en la madrugada del domingo 6 de julio de 2025. Un grupo autodenominado Juventud Combativa reivindicó la autoría de los hechos de aquella madrugada. Sin embargo, Vicent Mascarell había responsabilizado al PP del citado ataque a la mencionada sede socialista.

A pesar de que ha pasado una semana de la decisión del juez de abrir procedimiento abreviado a Vicent Mascarell, Diana Morant, a quien no le ha temblado el pulso para reclamar la dimisión de miembros del Consell que no están imputados ni a las puertas de juicio, como sí lo está Vicent Mascarell, no solo no ha tomado medidas respecto a la continuidad o no de su secretario general. Es que tampoco ha pedido disculpas al PP en nombre del PSPV, como le correspondería por el hecho de que solo ella está por encima del rango que ostenta Vicent Mascarell.

En el caso de Vicent Mascarell se trata del segundo alto cargo del organigrama socialista valenciano que resulta investigado. Con la diferencia de que el anterior, José María Ángel Batalla, presidente del PSOE de Diana Morant, decidió dimitir y marcharse. Mascarell no se ha pronunciado.

Vicent Mascarell está considerado uno de los componentes de peso del denominado clan de Gandía. El influyente grupo que llevó a la Presidencia de la Generalitat Valenciana a Ximo Puig en 2015 y que aspira a hacer lo mismo ahora, con Diana Morant.

Se da la circunstancia, como se ha dicho, de que, hasta ahora, Diana Morant se ha mostrado implacable a la hora de reclamar la dimisión por activa y pasiva a distintos miembros del Consell. Entre ellos, su actual presidente, Juanfran Pérez Llorca; su consellera de Educación, Carmen Ortí; y su conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Sin embargo, la elocuencia de Diana Morant a la hora de reclamar dimisiones y responsabilidades al PP contrasta con el silencio de la secretaria general de los socialistas valencianos cuando el afectado es su propio número 2 en el partido.