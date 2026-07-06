Revés para el PSOE de Gandía: una juez condena al Ayuntamiento por falta de transparencia

Revés para el PSOE de Gandía, el principal bastión socialista en la Comunidad Valenciana. La Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza número 4, ha condenado al Ayuntamiento, que dirige el socialista José Manuel Prieto, por impedir el acceso diario abierto al Libro de Decretos a través de la Plataforma Gestiona. Es decir, a través de la misma plataforma que está conectada a la de la Administración General del Estado (AGE) para el intercambio seguro de datos.

José Manuel Prieto es el alcalde que sucedió en tal responsabilidad a la actual secretaria general de los socialistas valencianos y candidata a la Generalitat, Diana Morant. Y es a quien, tal como adelantó OKDIARIO, el conocido como clan de Gandía prepara ya para dar el salto a la política autonómica. El denominado clan de Gandía es el que aupó a Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat Valenciana en la primavera de 2015. Y ahora pretende hacer lo mismo con Diana Morant.

La sentencia considera que, al impedir al portavoz del Grupo Municipal Popular y líder de los populares en Gandía, Víctor Soler, el acceso diario al Libro de Decretos, el Ayuntamiento ha vulnerado un derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española (CE).

Ese artículo reconoce el derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Y el derecho de acceder «en condiciones de igualdad» a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. La condena impone también las costas al Ayuntamiento de Gandía y es susceptible de recurso de apelación en el plazo de 15 días.

La juez declara en su fallo que «se ha producido una violación del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española del referido demandante». Y condena al Consistorio «a cesar en la violación de tal derecho y, en particular, a permitir el acceso del actor al libro de decretos de forma abierta y de manera diaria a través de la Plataforma Gestiona».

El Libro de Decretos es el registro oficial en que quedan documentados todos los decretos que firma el alcalde y el Gobierno Municipal. Por tanto, tal como ha explicado este lunes Víctor Soler, para la oposición constituye «una de las principales herramientas» para fiscalizar la acción de gobierno, porque «cada paso que da el Gobierno Local queda registrado ahí. Y la oposición municipal tiene derecho a conocerlo».

El PP acudió a la justicia tras solicitar «reiteradamente» el acceso a ese Libro de Decretos por los cauces ordinarios y obtener una y otra vez un «no» como respuesta. Pero, para los populares, la sentencia tiene, además, una segunda lectura: «Hace caer definitivamente la careta al señor Prieto», según ha sentenciado Víctor Soler. Porque: «Quien presume de rigor, rumbo y transparencia ha sido condenado por vulnerar un derecho fundamental de la oposición para ocultar información sobre la acción de su gobierno».