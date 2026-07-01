Mompó abre la «madre de todas las batallas» al ‘clan de Gandía’, la ‘capital’ del sanchismo valenciano

El lanzamiento de una campaña para reivindicar un servicio ferroviario digno que este jueves celebrará en Gandía el PP de la provincia de Valencia abrirá la considerada en todos los círculos políticos valencianos como «la madre de todas las batallas» de cara a las próximas elecciones. Y que es la que librarán a partir de ahora en la esfera política y preelectoral PP y PSOE en la Comunidad Valenciana.

Gandía está considerada por los populares como la capital del sanchismo valenciano. Los populares están firmemente decididos a recuperar el municipio del que fue alcaldesa ahora la ministra de Pedro Sánchez y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. Y es también la ciudad en que se concentra el influyente clan de Gandía, como se conoce al grupo de dirigentes socialistas que desde esa localidad mantienen la máxima influencia en las decisiones del partido a nivel autonómico e incluso estatal y que auparon tanto a Diana Morant como alcaldesa en su día, como a Ximo Puig para presidir la Generalitat en la primavera de 2015.

El PP entiende que, si gana las elecciones municipales en Gandía, Juanfran Pérez Llorca tendrá asegurada la Generalitat y Vicente Mompó también la Diputación otros cuatro años y que, más allá de todo ello, alejará a Sánchez de su objetivo de continuar al frente del Gobierno de España.

El clan de Gandía, del que todo el mundo habla desde hace años en la Comunidad Valenciana, es el que aupó al socialista Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat Valenciana en 2015; resultó clave, además, para que Diana Morant terminara por ser alcaldesa de la localidad con el apoyo de Ciudadanos y prepara ya a José Manuel Prieto, el actual primer edil de ese mismo municipio, Gandía, para dar el salto a la primera línea de la política autonómica.

El PP no gobierna Gandía desde que el fallecido Arturo Torró ganase las elecciones municipales en 2011. También venció en 2015, obteniendo 12 ediles. Pero una extraña alianza entre los socialistas, Mes Gandía y Ciudadanos lo desalojó de la Alcaldía. Su sucesora fue la socialista Diana Morant. Años después, desde esa alcaldía, Morant daría el salto al Gobierno de la mano de Pedro Sánchez.

Este jueves, el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha elegido precisamente Gandía para presentar una campaña de concienciación, recogida de firmas y presentación de mociones en los ayuntamientos valencianos mediante la que exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que realice las inversiones necesarias para ofrecer un servicio ferroviario de Cercanías digno.

Un acto que llega justo horas después de que, tal como ha publicado OKDIARIO, un juez de Valencia decidiera abrir procedimiento abreviado contra el concejal de ese mismo municipio y secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, por un supuesto delito de calumnias contra el PP. Y, también, de que el Tribunal Supremo decidiera exculpar un año después de su muerte del delito de malversación al último alcalde popular de Gandía, Arturo Torró.

Ese acto, en el que también participará el líder local del PP y futuro candidato a la Alcaldía, Víctor Soler, será, de facto, el que iniciará una durísima pre campaña electoral a nivel provincial y autonómico, porque los socialistas creen que tienen alguna opción aún de gobernar la Comunidad Valenciana, y con la vista puesta también en las elecciones generales. Pero, sobre todo, será el banderazo de salida para que el PP intente recuperar el Ayuntamiento, donde se cuecen muchas de las estrategias que más tarde pone en marcha el PSPV a nivel de toda la Comunidad Valenciana.

El PP sabe que a día de hoy tiene posibilidades reales de ganar las elecciones en el municipio y tanto Pérez Llorca como Mompó conocen la trascendencia de una victoria en esa ciudad valenciana, donde un triunfo popular asestaría un duro golpe al PSOE también a nivel nacional, porque derribaría la que hoy se conoce como la capital del sanchismo en la Comunidad Valenciana.