Pinchazo de Diana Morant en el acto de arranque de su precampaña a la Generalitat en Gandía (Valencia)

Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles su candidatura a las primarias socialistas para liderar las listas de su partido a la Generalitat Valenciana en un acto en Gandía (Valencia) que, de facto, ha supuesto el arranque de su precampaña. El acto, en el que ha sido la única oradora a fin de darle visibilidad, ha contado con una amplia representación de cargos y responsables socialistas valencianos, pero poco más, como se puede ver en la imagen que ilustra esta información, y que evidencia el pinchazo en cuanto a asistentes. Y a pesar de que debía ser un punto de inflexión y de que Morant ha manifestado en su intervención que los socialistas tienen una «oportunidad real» para ganar en esta autonomía.

En círculos políticos valencianos, ese pinchazo de asistentes ha sido muy comentado desde la misma noche del miércoles y la lectura que de ello se hace en esos mismos círculos es, entre otras cuestiones, que los continuos escándalos del PSOE le han pasado factura. Un asunto al que no se ha referido Diana Morant en su intervención.

Sea como fuere, lo cierto es que Diana Morant no acaba de arrancar de cara al electorado. Tampoco, en su municipio. La semana pasada, Sánchez la situó en la comisión mixta Gobierno-Generalitat de la DANA para facilitar esa visibilidad y este miércoles el acto ha constado de una única intervención, la de Diana Morant, para centrar todos los objetivos en su discurso.

Diana Morant ha llegado al acto acompañada del actual alcalde de Gandía, José Manuel Prieto. Este último es, además, quien sucedió en la alcaldía a la propia Diana Morant cuando Sánchez decidió hacerla ministra.

En Gandía se han dado cita el presidente del PSPV, Cipriá Císcar, un histórico que llegó a ser secretario de Organización del PSOE con Felipe González y Joaquín Almunia; el portavoz en las Cortes Valencianas, José Muñoz; la presidenta de la comisión de la DANA en el Congreso, Carmen Martínez; la diputada nacional, Patricia Blanquer; el alcalde de Alcoy, Toni Francés; o la portavoz socialista en Alicante, Ana Barceló, entre otros.

El calendario de las primarias socialistas establece que este jueves y este viernes son los días de plazo para el registro y presentación de candidaturas. Si concurre alguna más, aparte de la de Diana Morant, lo que no parece posible, la recogida de avales se efectuará entre este sábado, 4 de julio, y el siguiente, 11 de julio. Para concluir todo el proceso el 26 de julio. Si no hay más candidaturas, Diana Morant será proclamada este sábado candidata del PSPV-PSOE a la Generalitat Valenciana, como era el deseo de Sánchez. Después, como ocurrió en los casos de Pilar Alegría y María Jesús Montero, dejará el Gobierno para centrarse en la campaña.