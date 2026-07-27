Diana Morant lleva 3 días en el PMA de Vall de Uxó sin tener atribuciones en el CECOPI: «¿Qué hace aquí?»

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, lleva tres días dejándose ver continuamente en el puesto de mando avanzado (PMA) del incendio de Vall de Uxó, que ya ha asolado 7.200 hectáreas, donde ha participado en las reuniones del Centro de Cooperación Operativa Integrada (CECOPI), que ha incluido en su agenda oficial, a pesar de que carece de atribuciones en ese órgano, como han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas al mismo. En el CECOPI, es Pilar Bernabé, en su condición de delegada del ejecutivo en la Comunidad Valenciana, la única representante oficial del Gobierno de España, con capacidad de decisión en la emergencia.

Diana Morant es, también, secretaria general de los socialistas valencianos y candidata a la Generalitat. Y en los últimos tiempos ha recibido críticas por seguir como ministra tras haberse oficializado su candidatura en unas primarias del PSPV en las que no tuvo adversario. Según las fuentes consultadas, su presencia obedece a razones políticas, dado que carece de atribuciones en materia de emergencias en el Gobierno.

Según las fuentes consultadas, Diana Morant ha asumido un protagonismo que no le corresponde en una emergencia de primer nivel como es la del incendio de Vall de Uxó y que no justifica el hecho de que sea ministra, porque, de hecho, miembros presentes en el PMA vienen preguntándose en los tres últimos días: «¿Qué hace aquí?», Diana Morant.

Su presencia no tiene que ver con la de varios consellers en Castellón, donde han acudido porque, en función de sus responsabilidades en el gobierno valenciano, han ido adoptando iniciativas para establecer el funcionamiento en la zona afectada y en su entorno. Es decir, que han ido para adoptar medidas.

Esos consellers no han salido en la foto. Al contrario, han huido de los focos, conscientes de que los únicos responsables en el Consell con atribuciones en esa emergencia y también para trasladar la situación que se vive en cada momento son el presidente Pérez Llorca y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Este lunes, en el transcurso de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se podía ver, tal como refleja la imagen que ilustra esta información, al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y a la alcaldesa de Vall de Uxó, Tania Baños, acompañando a Sánchez. Todos, con atribuciones en la emergencia. Y, con ellos, a Diana Morant, que no las tiene.

De hecho, en plena intervención de la alcaldesa de Vall de Uxó durante ese mismo acto, la ministra Diana Morant ha tenido que ceder su puesto junto a Sánchez a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, como correspondía al orden protocolario. La imagen ha sido muy comentada por otras, que siguen día a día la actualidad del CECOPI.

La ministra ha llegado a incluir en su agenda oficial su participación en el CECOPI, como ocurrió este pasado domingo, o dejando constancia de su asistencia, como pasó el sábado. Ese día, incluyó una coletilla que anunciaba que, tras la reunión, atendería a los medios de comunicación. Sin embargo, este lunes, Diana Morant no contaba con actos en la agenda oficial del gobierno. De hecho, no aparecía. Pero sí ha estado en la visita de Sánchez.