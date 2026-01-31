Irene Montero da otra patada al lenguaje y se inventa un nuevo grupo étnico: «Las marronas»

Irene Montero ha dado otra patada al diccionario y se ha inventado un nuevo grupo étnico este sábado en un mitin electoral de Podemos: «Las marronas»: «Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas las compañeras, las gentes trabajadoras de este país». La eurodiputada de Podemos se ha pronunciado en un acto de Podemos este sábado durante la campaña electoral de las elecciones a la Presidencia de Aragón del próximo 8 de febrero.

En el mismo acto, Irene Montero ha llamado a «barrer» España de votantes de derechas con un ejército de inmigrantes ilegales. Su reclamo se produce cuando la media de las encuestas publicadas arroja unos datos que dan al candidato del PP Jorge Azcón como ganador. Mientras, reflejan un notable ascenso de Vox.

La eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, estaba junto a la secretaria general y diputada Ione Belarra; la candidata de Podemos-Alianza verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea; el cabeza de lista por Huesca, José Ángel Pérez Marcuello; el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; y la periodista de Canal Red Laura Arroyo.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el pasado lunes 26 de enero que regulará a 500.000 inmigrantes ilegales con un decretazo que le permite esquivar al Congreso. La regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España es una medida que Sánchez ha pactado con Podemos. El real decreto es una vía que permite al Ejecutivo esquivar la negativa del Congreso de los Diputados, donde no tiene mayoría.

El Ejecutivo anunció esa iniciativa minutos después de que Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, anunciase el acuerdo con el PSOE con el objetivo de regularizar a en torno medio millón de personas. Sumar, socios de Gobierno de Sánchez, también reclamaban la medida.

Lapsus de Irene Montero

Irene Montero ha destacado desde que entró en política por sus lapsus, que se recuerdan a continuación:

«Cuerpas y fuerzos de seguridad»

En una entrevista en Onda Cero en 2019, Irene Montero se refirió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como «cuerpas y fuerzos» de seguridad.

«Portavoza»

En febrero de 2018, Irene Montero utilizó la palabra «portavoza» en vez de «portavoz». Días después justificó haberse inventado esta palabra, debido a que a su juicio reivindicaba la importancia de las mujeres como portavoces. Entonces, la Fundéu recomendó la utilización de «vocera» si se quiere destacar los sustantivos en femenino. «Vocera» es la palabra que se suele utilizar en Latinoamérica.

«Miembras»

Otra portavoz, la entonces adjunta del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, lo defendió: «Tampoco me pareció mal la expresión miembros y miembras», utilizada en 2008 por la entonces ministra socialista de Igualdad, Bibiana Aído.