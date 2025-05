Giro de 180º en la Puerta del Sol de Madrid tal y como la conoces: el cambio inminente que llega este verano

La Puerta del Sol, uno de los enclaves más icónicos de Madrid, está a punto de vivir un cambio sin precedentes de cara al verano, que transformará no sólo su aspecto visual, sino también la forma en la que se vive y se transita esta plaza emblemática durante los meses más calurosos del año. Por primera vez en sus más de 160 años de historia, se ha autorizado la instalación de toldos que ofrecerán sombra a los peatones.

Aunque el proyecto comenzó a gestarse hace meses, no ha estado exento de complicaciones. La primera fase de instalación estaba prevista para mayo, pero fue detenida a raíz de una nueva solicitud por parte de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que pidió modificaciones en los elementos de anclaje. Este retraso no ha frenado la ganas que suscita la idea de ver por fin como un lugar tan emblemático como la Puerta del Sol se puede disfrutar con sombra en pleno verano. Ahora, con luz verde definitiva por parte del organismo responsable de preservar el patrimonio de la ciudad, todo parece indicar que la intervención será visible a partir de junio. Aunque aún no hay una fecha exacta confirmada, sí se ha avanzado en la fabricación de los anclajes modificados, requisito imprescindible antes de desplegar las telas.

El cambio histórico que llega a la Puerta del Sol

Muchos madrileños y también visitantes y turistas, llevan tiempo preguntándose en si puede haber una solución para las altas temperaturas que se alcanzan cada verano en la Puerta del Sol, uno de sus lugares más visitados. La más factible y sostenible, sería poder tener árboles bajo los que cobijarse cuando el sol incide fuertemente en la plaza, sin embargo, no es algo tan sencillo debido a la red de infraestructuras subterráneas que tiene.

Por este motivo, durante años, se ha ido retrasando el plan para lograr que la Puerta del Sol pueda tener espacios con sombra. Sin embargo, ahora por fin parece que la solución se ha encontrado y tiene forma de toldo. Un proyecto que tras muchos meses, ha pasado por fin el filtro de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Este organismo, encargado de velar por la conservación de los espacios protegidos de Madrid, dio el visto bueno al diseño del estudio Linazasoro-Sánchez, aunque con una condición clave: modificar las chinchetas que se iban a utilizar como anclajes.

Estas piezas, que sobresalían más de lo previsto, podrían haber generado un impacto visual no deseado y, curiosamente, demasiada sombra, según explicó la delegada de Obras del Ayuntamiento, Paloma García Romero. Como respuesta, se ordenó rediseñar esas fijaciones para hacerlas más planas y discretas. Aunque el retraso ha supuesto cierto revuelo, también evidencia la sensibilidad con la que se está tratando esta transformación, que busca el equilibrio entre funcionalidad y respeto al entorno.

Una estructura desmontable, ligera y pensada para el verano

El proyecto aprobado no plantea una cobertura permanente. Los toldos estarán instalados únicamente durante los meses más calurosos, entre junio y octubre. El sistema elegido es una estructura desmontable que se apoyará sobre los bancos de granito recientemente colocados en la parte norte de la plaza. En ellos se insertarán mástiles de acero inoxidable que servirán como puntos de anclaje para los tensores y las telas. Estas piezas textiles, de color claro, cubrirán parcialmente la zona peatonal para aliviar el calor sin restar luminosidad al espacio.

La estructura ha sido diseñada para que pueda ser retirada cada año sin alterar ni dañar el entorno. Su instalación implicó una ingeniería meticulosa, orientada a garantizar la seguridad, sobre todo ante las posibles rachas de viento que pueden afectar al centro de Madrid. Para ello, se recurrió a expertos que validaran tanto la resistencia de los materiales como la estabilidad de los anclajes. Además, todo el mobiliario urbano anterior ha sido retirado y sustituido por elementos adaptados a esta nueva función, incluso enviándose a Galicia parte de la estructura para su tratamiento especializado.

El desafío de intervenir en un espacio con tanta historia

La Puerta del Sol no es sólo un punto geográfico clave de la ciudad y del país (recordemos que es el kilómetro cero de las carreteras radiales), sino también un espacio cargado de simbolismo colectivo. Allí se celebran manifestaciones, concentraciones culturales, eventos deportivos e incluso las campanadas de fin de año. Cualquier cambio que afecte a este lugar debe hacerse con especial cuidado y con una visión a largo plazo, más allá de lo meramente funcional.

Por eso, el proceso ha sido largo y supervisado en cada paso. El diseño no sólo debía ser útil, sino también integrarse de forma armónica con la estética de la plaza. El objetivo no es cubrir completamente Sol, sino ofrecer una mejora en la experiencia de quienes la recorren y disfrutan, sin convertirla en un espacio irreconocible. Los responsables del proyecto han insistido en que no se trata de una intervención invasiva, sino de un gesto de adaptación climática respetuoso con la identidad del lugar.