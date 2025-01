‘Mufasa’ sigue reinando en una taquilla sin grandes rivales comerciales

En unas semanas dominadas por el estreno de las apuestas autorales encaminadas hacia la recta final de los Premios Oscar 2025, no existe ninguna opción que haya podido desbancar todavía los números de Mufasa. El live action precuela de El rey león se estrenó hace un mes en la cartelera mundial y coincidiendo con la pobre recaudación del pasado fin de semana, las nuevas apuestas fílmicas no han convencido a una audiencia norteamericana que parece latente ante la llegada de otras inminentes novedades comerciales como The Brutalist o fenómenos franquicia de la talla de Capitán América: Brave New World o Bridget Jones: Loca por él. Aunque realmente, lo que ha dinamitado en cierta medida los datos del box office es el pésimo desempeño de Hombre lobo.

La resurrección del licántropo por parte de Universal Pictures tiene a su favor, no contar con un presupuesto excesivamente abultado. El filme protagonizado por Christopher Abbott y Julia Garner ha costado 25 millones de dólares, pero su recepción tanto en suelo estadounidense como en el global de la taquilla mundial deja mucho que desear. Hasta el momento, Hombre lobo ha cosechado 15 millones de dólares y aparte del incremento correspondiente de la promoción global, parece muy complicado que la adaptación del clásico de terror vaya a lograr unas cifras entre los 25 y los 30 millones. Es decir, a la major le tocará asumir pérdidas y lo que es más preocupante: se demuestra una vez más que el extinto Dark Universe y sus criaturas no suponen un reclamo para los espectadores. Porque para más inri, Hombre lobo se ha proyectado en más de 3.000 salas. Una ventana de exhibición demasiado grande-y costosa-como para no discernir lo discreto de lo trágico en términos económicos.

No será tampoco por falta de empeño creativo. El estudio puso detrás de las cámaras a Leigh Whannell, el cineasta que nos trajo en 2020 la valorada El hombre invisible y en la producción se contó con la supervisión de Blumhouse Productions, uno de los sellos clave en el género de terror hollywoodiense de los últimos 20 años. Fracaso que se une a la debacle en la taquilla del remake de La momia en el 2017 y que tiene todavía pendiente de filmación, la nueva versión de La mujer y el monstruo que correrá a cargo de James Wan (Expediente Warren, Insidious).

El resurgir de ‘Mufasa’

La débil presencia de competencia ha llevado a que Mufasa recupere el estatus de antigua reina de la cartelera mundial. Y eso que en realidad, la precuela de la cinta animada de Disney ha sido «un bajón» para las ambiciones de la compañía. Mufasa: El Rey León sumo otros 11,9 millones de dólares, a pesar de ser considerada un fracaso en su estreno el pasado 20 de diciembre, acumula ya 591 millones de dólares en la taquilla mundial. Algo escenificado del mismo modo en los cines españoles, con más de 1 millón de euros recaudados en las salas patrias esta semana (acumulado de 6 millones) y muy alejada de la segunda en discordia, Sonic 3. La tercera entrega del erizo más famoso del mundo de los videojuegos ha logrado otros 703.000 euros en España, consolidándose como un nuevo éxito de la saga y ofreciendo un rédito global 422 millones de dólares para Paramount Pictures.

Independientemente de la alegría para Disney, debemos señalar que Mufasa: El Rey León tiene un presupuesto abultado de 200 millones de dólares. Por lo que con motivo de esa inversión, suponemos que desde la empresa liderada por Bob Iger, esperaban al menos alcanzar los 800 millones. Sobre todo, teniendo en cuenta que su predecesora consiguió 1.656 millones de dólares en todo el mundo, posicionándose como la décima cinta más taquillera de la historia del celuloide. El resurgir del felino más famoso del terreno de la animación tiene lugar en un contexto peyorativo para el patio de butacas de Norteamérica. El festivo de Martin Luther King Jr. siempre ha sido un buen presagio para la recaudación, pero en esta ocasión se ha presentado como una de los peores resultados históricos para la festividad, aunando únicamente 100 millones de dólares entre todas las películas estrenadas.

La gran sorpresa

Ante tanta negatividad, uno de los puntos positivos ha sido el de la gran sorpresa de One of Them Days. Filme de TriStar Pictures protagonizado por Keke Palmer y SZA que con un presupuesto de 14 millones, ya ha recaudado 11,6 millones de dólares. Gracias en parte a las buenas críticas recibidas por la prensa especializada, el proyecto dirigido por Lawrence Lamont todavía no tiene fecha de estreno en nuestro país.