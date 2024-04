Julia Garner será Silver Surfer en la nueva cinta de ‘Los Cuatro Fantásticos’

Por mucho que Deadpool y Lobezno vaya a ser un auténtico taquillazo, la futura adaptación de los Cuatro Fantásticos va a ser realmente, la última esperanza para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El equipo de Kevin Feige pasa por una crisis creativa importante, sumada a una desconexión total con un público que pierde con cada nueva acometida fallida en cines. Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels fueron desastres económicos. A ello, hay que sumarle la reescritura de una fase narrativa incapaz de despegar y que ya no podrá contar con Jonathan Majors como villano. Pero toda esta senda negativa, tomo un cariz ilusionante cuando se anunció de forma oficial el portentoso casting del grupo superheroico. Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby en el papel de Sue Storm, Joseph Quinn poniendo en la piel de Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach, asumiendo el rol de Benjamin Grimm, alias la Cosa. Ahora, al que ya es uno de los mejores repartos principales elaborados por La Casa de las Ideas, se suma Julia Garner. La neoyorquina será la nueva Silver Surfer.

Según las principales informaciones que llegan desde los medios estadounidenses, Garner interpretaría a una versión del personaje llamada Shalla-Bal. En los cómics, esta es la amante de Norrin Radd, el Silver Surfer original. Ella es la Emperatriz del planeta Zenn-La, un planeta perdonado por el devorador de mundos, Galactus. Cuando este iba a terminar con su mundo, hizo un pacto con Radd, quien se entregó como heraldo del ser celestial a cambio de perdonar a Zenn-La. Esto le daría a Radd el Poder Cósmico, pero sin embargo, tendría que vivir siempre separado de su amada. En las viñetas, existe una versión de Shalla-Bal que utilizó el manto de Silver Surfer, concretamente en la versión de la tierra 9997 y parte de la saga Earth X. En esta, termina siendo una pareja de héroes junto a Norrin.

La información ha llegado de la mano de Deadline y todavía desconocemos si Feige y compañía se basarán en el origen real del personaje o si directamente estamos hablando de un cambio de sexo para el heraldo espacial.

Como en cualquier superproducción futura de Marvel, sabemos poco o muy poco de la nueva adaptación de Los Cuatro Fantásticos. Los principales rumores, derivados del arte conceptual con el que se anunció el casting el Día de San Valentín, advierten sobre la posibilidad de que la aparición de estos héroes no se de en la misma línea temporal conocida por los fans de las películas. Según las principales teorías y gracias a las pistas del primer cartel, el nuevo filme se daría en la década de los 60.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.

Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/skPZLqu21h

— Fantastic Four (@FantasticFour) February 14, 2024