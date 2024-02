El tráiler de ‘Deadpool 3’ es el más visto de la historia: ¿Se viene taquillazo?

Marvel necesitaba el regreso del mercenario bocazas como agua de mayo. Después de un 2023 lleno de fracasos económicos de la talla de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o The Marvels y, sin un rumbo claro tras el despido de Jonathan Majors como villano, la Casa de las ideas ha encontrado en Deadpool 3 una bombona de oxígeno que de seguro, dará grandes resultados en la cartelera mundial. Una afirmación que puede apoyarse simplemente en el récord de visualizaciones que acaba de romper su primer tráiler oficial. 365 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, desde que se viese en exclusiva durante una de las pausas de la Superbowl. Según Disney y la marca de los superhéroes por excelencia, este es el avance más visto de la historia, algo que tiene todo el sentido del mundo, si a la expectación por la entrega, se le suma el hecho de que esta ha sido una de las ediciones con mejor audiencia del deporte norteamericano.

El récord anterior lo tenía precisamente, otra apuesta de Marvel. Spider-Man: No Way Home cosechó 355 millones de visitas en agosto del pasado 2021, situación que quizás tiene algo más de mérito teniendo en cuenta que el hombre araña no se apoyaba en ningún evento especial. Sin embargo, independientemente de los datos, está claro que Deadpool 3 va a marcar un antes y un después dentro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Ya que por un lado, esto seguramente se traducirá en una preventa de tickets considerable y en una asistencia a los cines auspiciada por todos esos personajes que los fans esperan encontrarse, además de la vuelta de Hugh Jackman como Lobezno. Y por otro, aparentemente será la introducción de los mutantes en el mundo que Kevin Feige lleva configurando más de una década y quizás suponga también el reseteo de una Fase 5 que no ha comenzado nada bien para el estudio.

La primera película de clasificación R para la Marvel de Disney

Hasta ahora, las dos entregas de Deadpool habían tenido en Estados Unidos una clasificación R para su estreno. Esto quiere decir que al otro lado del charco, los menores de 17 años tenían que ir acompañados de un adulto si querían entrar a la sala. Esta categoría por edades se establece, cuando en estos filmes se incluyen temas adultos, lenguaje agresivo, violencia intensa, desnudez o abuso de drogas u otros elementos. Algo ciertamente poco habitual en un mundo familiar y para todos los públicos que la Casa del Ratón, ha establecido desde sus primera películas sobre los Vengadores.

Una duda que ha rondado la cabeza de los fans, siempre ha sido cómo encajar un personaje como Wade Wilson en el resto del mundo de Marvel, cuando este maneja códigos tan personales como la ruptura de la cuarta pared. Sea como sea, para averiguarlo tendremos que esperar hasta el 26 de julio, cuando esta tercera parte llegue a los cines.

La aparición de Lobezno, un as bajo la manga

El primer teaser tráiler de Deadpool 3 era muy esperado, sobre todo después de todas esas imágenes del set filtradas en las que podíamos ver a Lobezno con su traje original de los cómics y, a varios personajes del mundo marvelita que Fox puso de moda en los 2.000. Lejos de resultar una decepción, lo que es cierto es que Marvel se ha guardado un as bajo la manga con la aparición del mutante del adamantium. Ya que en el adelanto simplemente se le puede intuir como una sombra sobre el cuerpo del mercenario de las mallas rojas, anticipando que su primer encuentro, no será nada amistoso.

De esta forma y aun habiendo calmado un poco la espera, las ganas de ver un segundo material promocional permanece, entre otras cosas porque seguramente supondrá ver de lleno al miembro de los X-Men y entender de una vez por todas, el argumento del que partirá la cinta.

‘Deadpool 3’: ¿De qué trata?

Todavía no existe una sinopsis oficial como tal dentro del estudio. Pero gracias al tráiler sabemos que Deadpool 3, en realidad se llamará Deadpool y Lobezno. Aparte, el adelanto nos mostró que el personaje de Ryan Reynolds era secuestrado por la AVT (Autoridad de Variación Temporal) con la misión de ser el “Jesucristo de el UCM”. A pesar de ello, todavía no sabemos qué es lo que exactamente tiene que hacer el protagonista para poder volver a su tranquila vida.

El elenco se completa con el regreso de Morena Baccarin, Lelis Uggams, Stefan Kapicic, Roy Delaney, Brianna Hildebrand a la franquicia, pero también con la vuelta de otros personajes de la saga Marvel de Fox como la Elektra de Jennifer Garner y el Piros de Aaron Stanford. Deadpool 3 tiene del mismo modo, nuevas incorporaciones de la talla de Matthew Macfadyen (Successison) y un papel de villana para Emma Corrin (The Crown) que todavía desconocemos.