Así ha sido la actuación de Usher en el descanso de la Super Bowl 2024

Esta madrugada del domingo 11 al lunes 12 de febrero se disputó la Super Bowl 2024 y otra vez no ha quedado nadie indiferente. Ambos equipos, Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers protagonizaron un partido muy igualado, pero otro de los grandes reclamos para el público fue la actuación en el intermedio, que en esta edición LVIII de la final de la NFL corrió a cargo del cantante de R&B Usher y lo cierto es que el artista americano no dejó indiferente a nadie.

Como es habitual, hubo que esperar para disfrutar de ese halftime show en el Allegiant Stadium en Las Vegas, en el estado de Nevada. Se tuvieron que disputar los dos primeros cuartos que forman parte del primer tiempo de la Super Bowl 2024, pero, como siempre, duraron en su conjunto mucho más de media hora. Fue casi a las 2:30 horas en España, una menos en las Islas Canarias, cuando Usher saltó al terreno de juego para dar ese concierto que suele durar algo menos de un cuarto de hora.

Al descanso de la Super Bowl 2024 se llegó con un 10-3 en el marcador favorable a los San Francisco 49ers. Estaba siendo un partido con pocos puntos, pero emocionante, ya que el trabajo de ambas defensas estaba siendo bastante elogiable, aunque es cierto que los Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes estaban dejando mucho que desear en este primer tiempo, ya que llegaban a Las Vegas como claros favoritos a revalidar el título de la NFL y llevarse, por segundo año consecutivo, el trofeo Vince Lombardi a Misuri.

De hecho, justo antes del descanso y de la actuación de Usher, cuando apenas quedaban unos 20 segundos, fue cuando Kansas City Chiefs consiguió hacer sus tres puntos gracias a un lanzamiento con el pie. Esto permitió a los que llegaban como vigentes campeones de la NFL recortar distancias y tratar de culminar una remontada en la segunda mitad después de un primer tiempo lleno de errores e imprecisiones por parte de sus jugadores. Además, una de las imágenes más llamativas del primer tiempo fue el enfado de Travis Kelce con su entrenador.

La actuación de Usher

Presentado por Apple Music, cuando las luces se encendieron ahí estaba Usher ataviado con un vestido blanco y centenares de bailarines y de acróbatas. Con sus primeras canciones -Caught Up, Superstar y Love in this Club-, de duración reducida, el público enloqueció. Y en estos primeros instantes lo que predominaba era la coreografía, muy trabajada y bastante sincronizada. También apareció una banda con trompetas y trombones mientras seguía deleitando a los asistentes a la Estrella de la Muerte, como es conocido también el Allegiant Stadium.

la manera en que este minuto de alicia keys fue lo mejor del show de usher pic.twitter.com/8t3wz8HxfF — fer (@CATH4RTIC) February 12, 2024

Aprovechó un momento para mandarle un cariñoso y sentido mensaje a su madre, haciendo hincapié que juntos consiguieron llegar a ser los protagonistas de un evento tan importante y de tanta repercusión como es actuar en el intermedio de la Super Bowl. Y tras esto llegó uno de los momentos más esperados: los focos cayeron en un piano rojo con un diseño rompedor en el que estaba la famosísima Alicia Keys. Allí cantó con Usher la mítica My Boo con todo el Allegiant Stadium vibrando con su música.

La cantante neoyorquina no fue la única artista invitada por Usher, ya que también apareció will.i.am, conocido por ser parte de la mítica banda Black Eyed Peas. Por otro lado, interpretó U Got It Bad con H.E.R. Además, Usher aprovechó para cambiarse de ropa y apareció con un traje de lentejuelas azul y negro, pero lo más llamativo es que apareció con patines, al igual que el resto de bailarines, que dejaron una gran coreografía sobre el centro del Allegiant Stadium.

H.E.R. is so talented and underrated im so glad Usher brought her out!!!! #SuperBowl #AppleMusicHalftime

pic.twitter.com/0TR9KNgoa7 — SΞAN (@Seanlofficial) February 12, 2024

El momento más esperado llegó al final, cuando Usher interpretó una de sus canciones más famosas: Yeah. Allí aparecieron los dos cantantes que colaboraron con él en este tema y el Allegiant Stadium se cayó cuando apareció Lil Jon en primer lugar y cantó Turn down for that y unos instantes después el rapero Ludacris, que consiguieron firmar una de las mejores partes de la actuación en este intermedio de la Super Bowl 2024.

usher, lil jon, and ludacris being together again literally felt like the avengers assembling for the first time in a decade pic.twitter.com/plzVd4gz2U — rocky (@WAYSTIAR) February 12, 2024

Las críticas a Usher

Rápidamente las redes sociales han comenzado a hablar sobre la actuación de Usher y las primeras impresiones dan a entender que no pasará a la historia de los mejores halftime shows de la Super Bowl. Es cierto que cada vez se ve mas hate en redes sociales como X, la antigua Twitter, pero el fuerte de este espectáculo ha sido una coreografía que no ha buscado lo llamativo que han hecho otros artistas, como Rihanna el año pasado, que bajó desde una plataforma.

Todo ha sido más comedido en esta actuación de Usher. No ha buscado la espectacularidad ni tratar de innovar. Es cierto que el cantante americano bailó, se movió y sudó como nadie, pero las redes coinciden en que le ha faltado algo de chispa a todo lo rodeaban al montaje y a la forma de llevar a cabo esta actuación con la que todo artista sueña con conseguir una vez en su vida.