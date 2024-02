¿Quién canta en el descanso de la final de la Super Bowl 2024?

Todo está preparado en Las Vegas para acoger la próxima madrugada del domingo 11 de febrero al lunes 12 la Super Bowl 2024, donde los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers pelearán por ese ansiado trofeo Vince Lombardi en el Allegiant Stadium. Además, este recinto, uno de los más modernos en el ámbito deportivo, también está listo ya para acoger la actuación del descanso de este partido que es capaz de fijar las miradas de todo el planeta.

Siguiendo con el tema del intermedio, es conocido por todos que actuar en el descanso de la Super Bowl es un auténtico privilegio que cualquier artista quisiera tener. Se trata de un reconocimiento a una carrera, pero también sigue otorgando un gran status y su concierto de 15 minutos llega a cualquier rincón del planeta, por lo que sirve para que su nombre vuelva a estar a la orden del día, ya que será comentado durante semanas y en el mejor de los casos, recordado en cada edición de la final de la NFL.

El encargado de amenizar la Super Bowl 2024 será Usher y como siempre existe un hermetismo brutal en torno a lo que será toda la actuación. Las grandes incógnitas son si habrá artista invitado, qué canciones interpretará, cómo será el decorado, con qué intentará sorprender… Habrá que esperar al descanso de este partido para conocer todos los detalles y ver si el cantante americano consigue colarse entre los mejores shows de los intermedios.

Quién actual en el descanso de la Super Bowl 2024

Hace ya unos meses se conoció oficialmente que sería Usher el responsable del show del intermedio en la Super Bowl 2024 que se celebrará en el Allegiant Stadium, en Las Vegas. El estado de Nevada acogerá este apasionante encuentro que es capaz de paralizar el planeta entero por todo lo que mueve. El espectáculo del descanso, que suelen ser épicos, el partido en sí, con lo que la rivalidad y la competencia implica, los anuncios antes, durante y después del choque, en los que siempre hay alguna sorpresa, o una larga lista de factores que convierten a la final de la NFL como uno de los eventos más importantes en el mundo del deporte mundial.

Usher Raymond, conocido normalmente como Usher, nació en Dallas, Texas, en 1978. Este cantante debutó pronto como artista a mediados de los 90 y desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los referentes en el género del R&B. Por suerte para este artista no será su primera vez en una Super Bowl, ya que en 2011 fue uno de los invitados sorpresa de la famosa banda The Black Eyed Peas, que en esa edición eran los encargados del espectáculo del intermedio.

A lo largo de su carrera Usher ha conseguido ganar bastantes premios en la industria musical, como ocho prestigiosos galardones de los Grammy. Además, ha compartido escenario o colaboraciones con otros cantantes de la talla de Alicia Keys, Beyoncé, Lil Wayne, Enrique Iglesias, Romeo Santos o, incluso, con Shakira y Stevie Wonder el día de la presentación de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Por otro lado, en estos días sacará un nuevo álbum, lo que al coincidir con su actuación en la Super Bowl 2024 se espera que sea todo un éxito.

Quiénes han actuado en el descanso de la Super Bowl

A lo largo de los años han sido muchísimos los artistas que han actuado en el intermedio de la Super Bowl y en esta edición le toca a Usher, pero antes que el cantante estadounidense ha habido una cantidad de mitos que se han encargado de entretener al público con esas actuaciones que duran un cuarto de hora y por las que no se cobra, sino todo lo contrario, ya que muchas veces son los propios intérpretes los que tienen que poner de su bolsillo para ofrecer el mayor show de la historia de este mítico partido en el que se decide al ganador de la NFL.

Obviamente, todos los seguidores que no se pierden la Super Bowl cada año también disfrutan de este espectáculo del descanso y van haciendo un ranking de sus actuaciones favoritas. Y es que no solo las canciones ayudan a encabezar esta lista, sino todo el despliegue de escenografía, bailarines, pirotecnia, juego de luces, etc. se tiene también en cuenta para saber quiénes han sido los mejores en montar el show.

Según los gustos de cada uno los puestos en este ranking varían, pero prácticamente hay unanimidad en reconocer que actuaciones como la de Michael Jackson en 1993, U2 en 2002 o Aerosmith en 2001 están entre las mejores, no sin olvidar a Shania Twain junto a No Doubt y Sting, Diana Ross o Tina Turner. Estos artistas se cuelan en una lista en la que puede estar Janet Jackson, con aquel mítico agarrón de Justin Timberlake con la cantante enseñando un pezón, o los Rolling Stones, Paul McCartney, Bruno Mars, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, Beyoncé, Shakira junto a Jennifer López, Katy Perry, Lady Gaga, Coldplay, Rihanna, el equipo formado por Dr. Dre, Eminem, Snoop Dog, Mary J. Blige, Kendrick Lamar…