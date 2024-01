El 7 de enero, un grupo de aficionados de los Kansas City Chiefs de la NFL se reunió para ver el último partido y celebrar el título de su equipo, pero tres de esos amigos nunca volvieron a casa. La noche del martes 9, una mujer llamó a la policía tras hacer un descubrimiento espeluznante.

«Me llamaron al trabajo para decirme que mi hijo había fallecido», cuenta Jennifer Márquez, madre de uno de los hombres. «Y que lo habían encontrado congelado en el patio trasero». Su hijo, David Harrington, de 37 años, fue hallado muerto frente a la casa de un amigo en la zona norte de Kansas City, Missouri. Ricky Johnson, de 38 años, y Clayton McGeeney, de 36, también habían fallecido. La policía dijo que no encontró «signos evidentes de delito».

Nadie ha sido detenido ni acusado. Un médico forense está investigando qué causó la muerte de los hombres y el abogado del otro fan que vivía en la casa donde fueron encontrados los cadáveres dijo que su cliente está cooperando con las autoridades y que no tiene nada que ver con el suceso. «Está devastado por la pérdida de sus amigos», dijo John Picerno a KMBC, afiliada de CNN. «Si hubiera podido hacer algo para ayudarlos, lo habría hecho».

El misterio desconcierta a Estados Unidos

Más de dos semanas después, el misterio sigue desconcertando a la comunidad de Kansas City y a Estados Unidos en general. La policía dijo que la llamada de emergencia la hizo la prometida de uno de los tres hombres muertos que fue a buscarlo a la casa del amigo. «Me dijo que intentó abrir las puertas, intentó abrir la verja y al final… su teléfono decía que Clayton estaba allí. Así que ella sabía que algo estaba pasando», dice la madre de uno de ellos.

Finalmente, llamó a la policía de Kansas City. Según un comunicado de la policía, los agentes «acudieron al porche trasero y confirmaron que había un cadáver. Tras investigar más a fondo, los agentes localizaron otros dos cadáveres en el patio trasero». Lo que los padres de Harrington no entienden es cómo pasó todo ese tiempo sin que el dueño de la casa supiera que sus amigos estaban desaparecidos o muertos. «Averigüemos qué ocurrió antes de intentar culpar a una persona inocente que no es culpable de ningún delito», dicen desde la Policía, añadiendo que «el siguiente paso en la investigación es recibir las conclusiones (preliminares o definitivas) del forense de Frontier, que es quien determina la causa de la muerte. Sigue siendo cierto que no se observó ni se sospechó un acto criminal».

David Harrington amaba a sus Chiefs. Dos semanas después de ver su último partido, los Chiefs se enfrentaban a los Buffalo Bills en los playoffs. Decenas de amigos y familiares se reunieron en la casa club de un campo de golf para celebrar su vida y ver el partido. Los Chiefs se quedaron atrás, tomaron la delantera, volvieron a quedarse atrás. Aquella noche se mostraron fuertes, como el hombre que sobrevivió a duras penas a su propio nacimiento. Allí, en la sede del club, viendo el partido por televisión, los amigos de David Harrington mantuvieron vivo su recuerdo.