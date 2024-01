Kayshon Boutte, conocido receptor de los New England Patriots de la NFL, ha sido detenido en Luisiana por infracciones en apuestas deportivas. «Los New England Patriots son conscientes de que Kayshon Boutte está cooperando con la policía de Luisiana en relación con su investigación sobre un cargo de juego mientras era estudiante en la Universidad Estatal de Luisiana», fue el mensaje que compartió el equipo sobre su jugador.

La Policía Estatal de Luisiana informó a través de un comunicado que el jugador de 21 años enfrenta un delito grave de fraude informático y un delito menor de juego prohibido para personas menores de 21 años. Fue ingresado en la cárcel de East Baton Rouge Parish este jueves por esos cargos y no se descarta que podrían anexar algunos más.

Según este informe, una empresa de juegos de azar en línea informó a las autoridades, en julio del 2023, sobre las apuestas realizadas por una persona ‘prohibida’. Una investigación encontró que Boutte realizó más de 8.900 apuestas entre el 6 de abril de 2022 y el 7 de mayo de 2023. El joven nacido en New Iberia, Luisiana, cumplió 21 años el 7 de mayo de 2023 y está acusado de utilizar un alias para eludir la ley que exige que los apostadores ser mayores de 21 años.

He placed over 8,900 bets, including some on LSU football while he was still in school😬

NEWS: Former LSU WR Kayshon Boutte has been charged for illegal online gaming, @WAFB reports.

Al menos 17 de esas apuestas fueron en partidos de fútbol americano de la NCAA y se investiga si seis de ellas las hizo en partidos de fútbol de los LSU Tigers, el equipo con el que brilló en el fútbol colegial. Kayshon Boutte fue seleccionado por los New England Patriots en la sexta ronda del Draft realizado en 29 de abril de 2023, por lo que también podría enfrentar medidas disciplinarias de la NFL como resultado de los cargos penales que enfrenta en Luisiana. De hecho, cuando avance la investigación podría ser sancionado sin jugar durante años e incluso inhabilitado.

Louisiana State University (LSU), el lugar en el que se dio a conocer como deportista universitario, emitió un comunicado en el que subraya que desde el año pasado ha colaborado con las autoridades en esta investigación. «En julio de 2023 LSU tuvo conocimiento de acusaciones sobre la conducta inapropiada de un ex estudiante-atleta relacionada con apuestas deportivas mientras estaba matriculado. Desde entonces, hemos cooperado plenamente con las autoridades en la investigación y continuaremos haciéndolo», escribió LSU en su mensaje.

«No tenemos evidencia de que otros estudiantes-atletas hayan participado en estas actividades prohibidas; agradecemos las medidas que detectan y desalientan la mala conducta relacionada con los juegos de azar deportivos», concluyó la universidad de manera tajante pese a que Kayshon Boutte fuera un icono allí.

Kayshon Boutte It all makes sense now 😂😂

8900 bets is INSANE

He bet on himself here to have over 82.5 yards and a touchdown

Explains why he threw tantrum during/ after the game 😂😂 pic.twitter.com/wdGX29HzCI

