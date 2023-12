Muere trágicamente Frank Wycheck, leyenda de la NFL de 52 años

Frank Wycheck, ex jugador de los Tennessee Titans de la NFL, falleció este domingo a los 52 años debido a un accidente que sufrió en su domicilio, tal y como informó su propio ex equipo. «Todos estamos devastados al escuchar la noticia del fallecimiento de Frank. Era querido por muchos y su memoria siempre será apreciada», fue el mensaje que emitió la propietaria de los Titans, Amy Adams Strunk.

La familia de Wycheck informó que el exjugador sufrió una caída en su hogar que le acabó costando la vida trágicamente. Wycheck llegó a la NFL seleccionado en la sexta ronda del Draft de 1993 por los entonces llamados Washington Redskins, equipo con el que jugó hasta 1994. En 1995 pasó a los Houston Oilers, franquicia que después de convirtió en los Tennessee Titans, con los que dejó huella en las nueve temporadas que estuvo hasta su retiro al final de la campaña del 2003.

Se retiró a los 32 años debido a las reiteradas conmociones cerebrales que sufrió a lo largo de 11 temporadas en la NFL. El nacido en Philadelphia, Pennsylvania, fue seleccionado tres veces al Pro Bowl y forma parte del Anillo de Honor de los Titans. A lo largo de su carrera acumuló 505 recepciones para 5.126 yardas y 28 anotaciones.

One more time in honor of Frank Wycheck, his lateral that led to one of the most iconic plays in NFL history. Here’s the TV broadcast. pic.twitter.com/FLoj1TXfCr

«El nombre de Frank era sinónimo de fútbol en los Titans. Fue una parte muy importante del éxito de nuestro equipo tanto dentro como fuera del campo. Abrazó a esta comunidad y a esta base de fanáticos de inmediato y todos lo amaron de igual manera», agregó en su mensaje Amy Adams Strunk. La ex estrella de la Universidad de Maryland del fútbol colegial, fue uno de los jugadores más queridos en los Titans gracias a su gran trabajo para bloquear y su talento para recibir envíos.

«En el campo siempre fue la fórmula en jugadas clave. Trabajó para convertirse en uno de los mejores alas cerradas de la NFL de su era. Su trabajo lo llevó a nuestro Anillo de Honor. Ofrecemos nuestras oraciones y condolencias a la familia de Frank. Nuestra familia del fútbol llora con ustedes», concluyó en sus condolencias la dueña de los Titans.

A partir de la temporada 2005, Wycheck asumió funciones de comentarista en Titans Radio Network. El equipo anunció antes de la pretemporada de 2017 que Wycheck dejaría de ser su comentarista debido a problemas persistentes en la cabeza que sufrió durante su carrera futbolística. Wycheck deja tras de sí dos hijas adultas, Deanna y Madison, ambas casadas, y tres nietos, Leo, Stevie y August. La familia, según su solicitud, planea trabajar con expertos para la investigación en curso de lesiones cerebrales.

RIP, Frank Wycheck. This is one of the most iconic plays in NFL history. I was there almost 24 years ago in the left corner north end zone where Kevin Dyson scored. And it was definitely a lateral. pic.twitter.com/oLsoEsUsnL

