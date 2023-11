Muere a los 33 años DJ Hayden, conocido jugador de la NFL

DJ Hayden, ex jugador de los Raiders de la NFL, falleció este sábado a los 33 años en un accidente automovilístico ocurrido en Houston, Texas. Además de Hayden, en el trágico accidente también murió su ex compañero de fútbol de la Universidad de Houston, Zach McMillan, que tenía 32 años, y otras cuatro personas más.

Hayden era conocido porque sobrevivió a una lesión en el corazón que puso en peligro su vida en el 2012, incidente que ocurrió durante un entrenamiento con su equipo universitario, los Houston Cougars, en la que chocó de manera accidental su pecho contra la rodilla de un compañero. El jugador fue sometido a una cirugía que le permitió recuperarse de dicha lesión para completar una carrera de ocho temporadas en el fútbol americano profesional.

Las destacadas actuaciones que tuvo el nacido en Houston, Texas, con los Cougars, le permitieron saltar a la NFL seleccionado en el duodécimo puesto de la primera ronda del Draft 2013 por los Raiders, equipo con el que permaneció hasta la temporada 2016. En el 2017 estuvo con los Detroit Lions; de ahí se fue a los Jacksonville Jaguars, con los que permaneció hasta la temporada del 2020. En el 2021 firmó con Washington, equipo que abandonó antes de debutar.

En ocho años en la liga DJ Hayden jugó 92 partidos; acumuló 328 tackleadas, 4.5 capturas de quarterback, 46 pases defendidos, cuatro intercepciones, cuatro balones sueltos forzados y tres recuperados. También consiguió una anotación. Zach McMillan, compañero de Hayden, jugó para los Cougars entre el 2010 y el 2013.

Ex-NFL player #DJHayden, 33, and THREE of his former college football teammates among six killed in horror Houston crash after vehicle ‘sped through red light and collided with another car’ pic.twitter.com/LIwVXUbcck

— Ass & Blunts Management (@assandbluntz) November 11, 2023