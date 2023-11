Muere repentinamente un campeón de la Super Bowl con 41 años

Luto en Estados Unidos y en el mundo del fútbol americano. Muere repentinamente Matt Ulrich, ex jugador de la NFL y campeón de la Super Bowl con los Indianapolis Colts en 2006. El que fuera deportista ha perdido la vida a los 41 años y las causas del fallecimiento se desconocen hasta el momento. Jim Irsay, propietario del club de Indiana, confirmó la triste pérdida en las redes sociales con un sentido mensaje.

«Estoy desconsolado y me duele el corazón al enterarme del fallecimiento de Matt Ulrich», dijo Irsay en un sentido post. «Matt estuvo con nosotros solo dos temporadas, pero dejó su huella en muchos. Fue un gran tipo y he oído que era un gran padre… fue campeón del Super Bowl. Mis oraciones para su familia», finalizó el dueño de la franquicia.

lrich fue una estrella en Streamwood High School en Illinois. Luego pasó por Northwestern y en 2005 fichó por los Indianapolis Colts, con los que levantó la Super Bowl un año después. Cuando se retiró como profesional, fundó una empresa de fitness y también se aventuró al mundo de los negocios con varios proyectos.

En 2019, le preguntaron a Ulrich cómo se sentía al derrotar a los New England Patriots camino al partido más importante de su carrera. «Uno de los mejores días fuera del nacimiento de cuatro de mis cuatro hijos y de mi boda», le dijo a Montana Sports . «Uno de los mejores días de mi vida fue saber que habíamos conseguido el pase para el Super Bowl».

El último partido de Ulrich en la NFL se produjo el 4 de febrero de 2007, cuando los Colts vencieron a los Chicago Bears 29-17. «Tuve que recordarme a mí mismo que debía tomarme un momento para mí. Fue un buen consejo que recibí de alguien: si ganas, aprovecha ese último momento para mirar hacia atrás al túnel y simplemente mirar el marcador. Mire el campo y vi que estaba en la cima de los deportes», decía.

Antes de su muerte, Ulrich fue asesor de jugadores para el Estudio de salud de los jugadores de fútbol de Harvard y director de la oficina de crecimiento y socio de Profitable Ideas Exchange. También figuraba como entrenador en jefe de Mountain Edge Athletics en Bozeman, Montana, en el momento de su muerte. Hasta ahora no ha trascendido ninguna información sobre las posibles causas, aunque hay una teoría que relaciona el fallecimiento con la vacuna del Covid-19, algo obviamente no probado.