Muere el piloto Albert Pos en plena prueba de enduro

Trágica noticia la que llega desde Argentina. Muere Albert Pos, piloto de 54 años que participaba en una prestigiosa prueba de enduro. El mundo del motor y el deporte en general está de luto tras confirmarse el fallecimiento del holandés, piloto número 807 que corría en el segundo día del Enduro Internacional de los Seis Días (ISDE) de la FIM 2023, que se celebran en San Juan.

Albert, de 54 años, era miembro del equipo Selling/Blömer/Pos Club y competía en la categoría Club Team Award. Sufrió un accidente durante la prueba del que fue atendido por miembros del equipo médico del evento, pero a pesar de su intervención no pudieron evitar su posterior fallecimiento.Las primeras informaciones indicaron que Albert Pos se cayó de su moto en la zona de la La Laja, en Albardón, si bien «a la moto no se le observan daños de contacto, está impecable» aseguró el grupo de rescate, con lo que no se descarta una indisposición del piloto, que fue trasladado en helicóptero hasta el microhospital del autódromo El Villicum y luego vía ambulancia al Hospital Rawson, donde acabó perdiendo la vida.

«La FIM, CAMOD (Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo) y el organizador local +Eventos, se unen a toda la comunidad del motociclismo para transmitir sus condolencias a su familia, amigos y KNMV (Federación Neerlandesa de Motociclismo) en este momento extremadamente difícil y triste. Mañana se realizará un minuto de silencio al inicio del día del ISDE en homenaje y recuerdo de Albert», expresaron desde la organización.

Los llamados Six Days de Enduro es la carrera de motos off-road más longeva del calendario de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), con más de 100 años. Se trata de una competición por equipos, que une a pilotos profesionales con amateurs, y compiten seleccionados nacionales en cuatro categorías: la World Trophy, principal categoría masculina y su similar femenina, la Women’s World Trophy y la Junior World Trophy para enduristas juveniles y los Club Team Award (donde competía Pos), donde participan los equipos de cada club, en equipos formados por tres pilotos y que constituyen la mayor parte de los participantes del ISDE. En total, más de trescientos cincuenta competidores de treinta naciones están presentes en San Juan.

Hace unos meses, Raúl Torras Martínez, piloto español de 46 años, falleció en un trágico accidente durante la primera cita de Supertwin de las Carreras de TT del 2023 en la Isla de Man, según informó «con gran tristeza» la propia organización de la prueba en un comunicado oficial. «El accidente tuvo lugar en Alpine, entre los marcadores de las millas 16 y 17, en la tercera y última vuelta de la carrera», especificó la nota publicada la noche del martes. En esta ocasión el motor vuelve a estar de luto por Albert Pos.