El director Guy Ritchie será el encargado de dirigir ‘Road House 2’

Fue una de las grandes sorpresas del streaming en el 2024 y por supuesto, sus grandes resultado a nivel de audiencia dentro de Prime Video han conseguido que termine teniendo una secuela. Y es que el seguimiento de Road House 2 era algo que sabíamos ya desde pocas semanas después de su estreno, sólo que ahora hemos podido saber hace escasas horas que el encargado de supervisar la continuación será el director Guy Ritchie, autor entre otras de películas de la talla de Snatch: cerdos y diamantes (2000) y de Lock & Stock (1998). El realizador londinense sustituye así a Doug Liman, quien tras dirigir la primera entrega tuvo un serio enfrentamiento con el estudio, al no permitir que la cinta pudiese estrenarse en las salas de cine.

Pero independientemente de los rifirrafes con el cineasta, el remake de la cinta protagonizado por Jake Gyllenhaal batió varios récords dentro de la plataforma propiedad de Jeff Bezos. 80 millones de visitas en las primeras semanas de su estreno dieron la razón a una compañía que no quería asumir riesgos en el campo de la exhibición. De hecho y más concretamente, la problemática de Liman llega tras la adquisición de Amazon, pues él había pactado con la MGM una salida a la cartelera y al llegar directamente al catálogo de Prime Video, ni él ni nadie del equipo llegó a ver alguno de los incentivos asociados a la proyección. «50 millones de personas vieron Road House y yo no recibí ni un céntimo», llegó a declarar el autor responsable de El caso Bourne (2002). Bajo este contexto , la ausencia de Liman en la futura Road House 2 no extraña a nadie y, teniendo en cuenta la buena relación colaborativa entre Amazon MGM y Ritchie, esta asociación para seguir la historia del ex luchador de la UFC parece hasta una sucesión natural de los acontecimientos.

‘Road House 2’: golpes y ¿más humor?

Los detalles de la trama de Road House 2 se mantienen en secreto, aunque claro está, Gyllenhaal regresará a su papel de Dalton. Si respeta la mecánica de su primera narrativa, la idea tras la trama seguramente tenga que ver con que el personaje vuelva a convertirse en algo así como el nuevo protector de otro grupo de desvalidos, enfrentándose a enemigos amenazantes. Su predecesora contó con el luchador de la UFC, Connor McGregor, como uno de los villanos. Quién sabe si en esta ocasión, Ritchie cuente con otro combatiente del icónico torneo norteamericano de artes marciales mixtas.

Los productores de la secuela incluirán a Charles Roveny a Alex Gartner para Atlas Entertainment y al actor protagonista y a Josh McLaughlin para el sello Nine Stories Productions.

Ritchie y Gyllenhaal ya trabajaron juntos en El pacto (2023), un proyecto también de Amazon MGM. En 2019, el cineasta británico resucitó su carrera gracias a la apreciación crítica de The Gentlemen y por el taquillazo económico que supuso el live action de Aladdin. Desde entonces, mantiene un ritmo imbatible, anunciado película tras película y del mismo modo, serie tras serie. Este 2025 tiene pendiente la proyección de In the Grey (otra propuesta junto a Gyllenhaal) y el estreno este mayo en Apple TV de La fuente de la eterna juventud. Una producción del género aventurero que está protagonizada por John Krasinski y Natalie Portman.

En el campo de las series, el director ha conseguido brillar gracias al spin-off de The Gentlemen para Netflix y ahora, ha hecho lo propio con Tierra de mafiosos para Paramount Pictures y con la futura Young Sherlock, la cual se espera para 2026.

La apuesta de Amazon Prime Video

Desde hace poco más de un lustro, Prime Video lucha con todas sus fuerzas para arrebatarle el liderazgo del mercado a la «gran N roja». Con ello, en el futuro esta major tiene en camino el desarrollo de series tan ambiciosas como la versión de Carrie de Mike Flanagan y las adaptaciones en formato de serie de juegos tan populares como God of War (2026) y Mass Effect (2026). Eso sí, los amantes de las consolas seguramente estén esperando mucho más la segunda temporada de Fallout.

Este año a nivel nacional, Prime ha estrenado Su majestad de Borja Cobeaga, Punto Nemo y tiene en camino la continuación de Reina Roja 2: Loba negra. Sin una fecha oficial para Road House 2, lo más seguro es que no podamos verla al menos hasta 2027.