Cristina Pedroche ha vuelto a abrir el debate sobre la maternidad, aunque esta vez la conversación ha tomado un rumbo muy distinto al habitual. La presentadora, que desde el nacimiento de su hija se ha convertido en uno de los rostros más observados y comentados en redes sociales por sus decisiones como madre, ha compartido en las últimas horas una reflexión sobre el sueño infantil que ha generado una reacción mayoritariamente positiva entre sus seguidores.

Acostumbrada a recibir opiniones de todo tipo cada vez que habla de crianza, Pedroche ha encontrado en esta ocasión un respaldo poco frecuente. Su mensaje, centrado en desmontar las falsas expectativas que rodean al descanso de los bebés, ha sido interpretado como una defensa de muchas madres y padres que viven con presión los despertares nocturnos de sus hijos.

El aplaudido discurso de Cristina Pedroche

«Vivimos rodeados de mensajes que nos hacen pensar que un bebé debería dormir del tirón cuanto antes», comienza la publicación de la presentadora, que pone el foco en una de las principales preocupaciones de las familias durante los primeros meses —e incluso años— de vida: el sueño infantil.

Pedroche recuerda que cada bebé tiene su propio ritmo y que despertarse durante la noche forma parte de un proceso completamente natural. «La realidad es que el sueño infantil es un proceso madurativo y los despertares nocturnos forman parte de su desarrollo», explica en un texto con el que busca aliviar la culpa que muchas familias sienten cuando sus hijos no se ajustan a las expectativas sociales.

La presentadora también desmonta una de las creencias más extendidas sobre la crianza: la idea de que un bebé que duerme toda la noche es un bebé «mejor». «¿Existen bebés que duermen toda la noche? Sí, algunos lo hacen. Pero que un bebé duerma del tirón no significa que sea más maduro ni más sano», señala.

Se trata de un mensaje que ha conectado especialmente con muchas madres que se sienten juzgadas por las noches sin descanso. Pedroche insiste en que los despertares no son una señal de una mala crianza ni la consecuencia de haber creado malos hábitos: «Tu bebé no está haciendo algo mal porque se despierte por la noche. Tu forma de criar no está fallando. Y tú tampoco».

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Desde que se convirtió en madre, la presentadora ha hablado en numerosas ocasiones sobre su experiencia personal, aunque sus palabras no siempre han sido recibidas con comprensión. Sus opiniones sobre la crianza, la lactancia, la recuperación física tras el parto o la manera de afrontar esta nueva etapa han generado debate y también numerosas críticas en redes sociales.

Por eso, la reacción a esta última publicación ha llamado especialmente la atención. En lugar de la habitual división de opiniones, muchos usuarios han aplaudido que Pedroche ponga voz a una realidad compartida por miles de familias: el agotamiento, las dudas y la sensación de no estar cumpliendo con unos estándares imposibles.

La presentadora también lanza una pregunta que resume a la perfección el mensaje de su publicación: «La pregunta no debería ser qué tengo que hacer para que no se despierte en toda la noche, sino qué es esperable para su edad y cómo puedo acompañarlo».

Con esta reflexión, Pedroche apuesta por una visión de la maternidad menos exigente y más basada en la información y el acompañamiento. «Menos presión. Más información. Más acompañamiento», concluye.

Un mensaje que, esta vez, ha conseguido algo poco habitual en el universo de las redes sociales de Cristina Pedroche: que la conversación gire más en torno a la empatía que a la crítica.